Ventura finalizará su temporada mexicana pese a sufrir una fractura de peroné

Diego Ventura sufre la fractura en el peroné proximal de su pierna derecha como consecuencia del fuerte y seco derrote que le propinó ayer martes, martes 21 de febrero, durante la lidia del primer toro de su lote de la ganadería de Marrón en La Petatera, en Villa de Álvarez, Colima.

Aunque finalizó su participación en la corrida, incluso, completando la lidia de su segundo toro al que le cortó las dos orejas, el rejoneador lo hizo muy mermado en sus facultades, de ahí que completara la vuelta al ruedo final montando a su caballo “Fado”, ya que no podía caminar.

Las pruebas médicas a que se ha sometido hace sólo unas horas en la Clínica Sports Querétaro, a las órdenes del doctor José Castillo de la Peña, han confirmado la mencionada lesión, otro traspiés en el tramo final de su temporada en México que se suma a la luxación de clavícula que se produjo hace unos días tras una caída en San Luis Potosí y de la que reapareció, precisamente, ayer.

Como refleja el informe médico inicial que se adjunta, los doctores incluyen en el tratamiento de esta fractura de peroné “el uso de muletas durante cuatro semanas”, lo que, en condiciones normales, le obligaría a parar y dejar de torear y, como consecuencia, a dar por finalizada su campaña azteca.

Lejos de ello, Diego Ventura confirma que comparecerá este próximo domingo 26 de febrero en Mérida, Yucatán, en la que está prevista como la última corrida de su temporada en México. “A pesar de todo, de la lesión, del dolor, de lo inflamada que tengo la pierna y de las dificultades que seguro me planteará, ya le he dicho a los médicos y a los fisioterapeutas con los que he empezado a trabajar, que tenemos que hacer todo lo posible porque mi decisión es torear el domingo en Mérida sí o sí y finalizar mi campaña mexicana como tenía pensado y como merece. Nada me hace más ilusión y estoy completamente decidido a cumplirlo”, aseguró Ventura.

Más aún, el torero de La Puebla del Río subraya también que su intención es seguir con los planes previstos más allá de México y compaginar el tratamiento para la recuperación de esta fractura de el peroné de su pierna derecha con el inicio de su temporada europea: la del 25 aniversario de su alternativa, que arranca en Olivenza el próximo 5 de marzo.

“Ya desde hoy mismo en México y también, por supuesto, en cuanto vuelva a España, trabajaré día y noche y sin descanso para recuperarme y estar a tope lo antes posible sin dejar de torear”, afirmó Diego Ventura.