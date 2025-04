Valdellán se la juega en Las Ventas: "Madrid impone, inquieta... y emociona"

La ganadería de Valdellán pisa fuerte este Domingo de Ramos en la plaza más importante del mundo: Las Ventas. A las 18:00 del 13 de abril, siete toros criados por Fernando Álvarez —tres cinqueños y cuatro cuatreños de impresionante trapío— serán lidiados por Antonio Ferrera, David de Miranda y Alejandro Mora, quien confirma su alternativa.

"Lidiar en Madrid siempre es muy importante, pero también nos inquieta y nos despierta cierta incertidumbre", admite Álvarez, consciente de que abril es un mes complicado para el campo bravo: "Hay hierba y los animales pueden dejar de comer pienso, pero estamos muy encima de ellos y muy contentos de estar en Madrid".

La corrida, según el ganadero, está compuesta por animales "fuertes, desarrollados y con cornalones", sin destacar a ningún ejemplar en particular: “Las apuestas no se cumplen nunca. Es una corrida que me gusta y creo que también gustará al público”.

Sobre la terna, Álvarez se muestra esperanzado: “Ferrera tiene mucha experiencia, Mora es un torero de gusto que puede entender este encaste, y De Miranda ya lidió una nuestra en Burgos y me gustó mucho. Yo tengo confianza, lo importante es que los toros embistan, por lo menos dos o tres”.

El ganadero concluye con un mensaje optimista: “La corrida está muy bien elegida y muy bien presentada. Con la fachada no se engaña a nadie; lo que luego lleven dentro... es más difícil saber”.