Urdiales en El Albero: “El toreo está por encima de números y de estadísticas”

Tres orejas en Bilbao. Todo un golpe sobre la mesa de quien había sido postergado de las grandes ferias en la primera mitad de la temporada. Diego Urdiales llegó a las Corridas Generales de Bilbao con solo dos paseíllos trenzados y teniéndose que jugar su futuro a una sola carta. La apuesta salió cara.

En el primer El Albero de la temporada, el torero arnedano rememoraba esa tarde y recordaba que para él “fue una gran tarde. Era volver a una plaza donde tantos momentos increibles he vivido y tenía que ser capaz, en una temporada tan difícil, de conseguir un triunfo y una tarde tan rotunda. Es algo que no se olvida”.

Pese a todo, Urdiales reconocía que “la presión a una feria y a una plaza tan imporante la pasamos todo y convives con ella. Pero es verdad que en un año tan complicado, con solo dos corridas toreadas, imagínate cómo llegué. Mi mayor triunfo fue sobreponerme a todo eso, aislarme a todas las circunstancias externas al torero. Porque siempre que me han preocupado, no me ha traído nada bueno”.

Un pinchazo previo a la estocada en su segunda faena a punto estuvo de llevarse la salida a hombros de Vista Alegre. Sin embargo, el torero riojano comentó en COPE que “no me preocupó. Con el tiempo creo que estoy por encima de todo eso. En ningún momento pensé en que había perdido algo o ganado algo. Creo que mi actuación estaba por encima de todo. El toreo está por encima de números y de estadísticas”

Urdiales es fiel a un concepto muy recto tanto en su vida como en su profesión, aunque reconoció que en el pasado hubo dudas. “No te voy a engañar. Ha habido épocas en las que me he planteado muchas cosas. Pero en la actualidad no doy opción a eso. Soy plenamente consciente de lo que hago y de lo que siento”.

Tras el triunfo de Bilbao, llega un final de temporada muy ilusionante para el torero arnedano. Un epílogo que Diego Urdiales se plantea como “una pelea conmigo mismo. Me da igual lo que pase y lo que venga próximamente. Tengo citas muy importantes de aquí en adelante como el mano a mano con El Juli en Logroño, la Feria de Otoño en Madrid donde vuelto tras no estar en San Isidro, voy a Zaragoza el día de El Pilar... lo afronto con la tranquilidad del camino recorrido y los frutos recogidos”, finalizó el diestro.