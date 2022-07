Unos fugaces toros de Miura cierran los encierros de los Sanfermines 2022 con un herido por asta de toro

Los míticos toros de la ganadería sevillana de Miura han cerrado los encierros de los Sanfermines 2022 con una carrera fugaz y emocionante, de dos minutos y 16 segundos, aunque limpia y con menor número de corredores que en días anteriores. No obstante el encierro ha dejado un herido por asta de tot en la plaza de todos.



La de Miura es la ganadería que más participaciones suma en el encierro, con 54, y su comportamiento en la carrera no suele dejar heridos por asta, si bien en su última visita, en 2019, fueron tres los corneados.



En esta ocasión, según el primer parte médico facilitado tras el encierro, tan solo dos corredores han necesitado ser trasladados a centros sanitarios, con contusiones en los brazos, aunque se han registrado numerosas caídas de mozos superados por la velocidad de los astados.



Los bravos de la ganadería más veterana y popular han partido de los corrales de Santo Domingo encabezados por los mansos y han subido este tramo muy hermanados, con el grupo cerrado por uno de los bureles, hasta llegar al Ayuntamiento, por donde han atravesado sin mayor incidencia.



La manada alargada pero agrupada ha atravesado la calle de Mercaderes para salvar la curva de forma limpia, liderada por un manso y ya seguida por el resto de los toros.



Con dos cabestros por delante guiando a los tres primeros toros, la disposición del grupo no ha permitido en este tramo que los mozos se acercaran a las astas, que sí han propiciado algunos golpes en el caso de los mansos que abrían la manada por su velocidad.



En la segunda parte de esta famosa calle la tónica veloz ha proseguido y ha propiciado que los mozos solo pudieran retirarse de la carrera yendo al suelo a los lados de la calle, dejando pequeños montones en los laterales, hacia los que los toros no han prestado atención.



Con este "trenecito", como muchos llaman a la carrera de los Miura, la manada ha llegado a la parte de Telefónica, donde varios mozos han protagonizado carreras largas y limpias, algo que se ha complicado para algunos mozos en la bajada al callejón.



Ya en la plaza han entrado distribuidos en dos grupos, con tres bravos primero y el resto algo descolgados, aunque sin incidencias destacables hasta entrar definitivamente a chiqueros con un tiempo de 2 minutos y 16 segundos, el segundo encierro más rápido de los Sanfermines 2022 tras el de los de Victoriano del Río, con 2'14".