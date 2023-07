Talavante y Roca Rey, sin triunfos mayores, dejan la huella de su grandeza en Valencia

El pasado lunes, el maestro Talavante dijo en la COPE que le resultaba “indiferente” torear con el maestro Roca Rey, un torero largo, capaz, poderoso y apabullante. El jueves, Roca Rey le brindó un toro a Talavante en la Línea de la Concepción. Lo que en ese brindis se dijeron se queda en el ruedo: cosas de toreros. Secreto de sumario.

Que Talavante es un torero inmenso, fantástico y genial es indudable. Que Roca Rey es un torero superlativo y un portento indiscutible también. Que el peruano es el que manda en la taquilla, el que más gente lleva y el mandón del toreo actual está también fuera de toda duda. Pero cada torero tiene sus virtudes. Para quien suscribe, Alejandro y Andrés son dos toreros y dos artistas imprescindibles para analizar la evolución del toreo actual. Dos genios en mayúsculas que han influido en los toreros de hoy y de mañana.

En un encuentro casual con Talavante por las calles de Valencia, quien suscribe interpretó que en esas declaraciones no hubo ninguna mala fe. No osaré jamás -sólo faltaba- en desvelar una conversación privada. No obstante, los piques y las polémicas le vienen bien al toreo y a la Fiesta. Y al periodismo. Han existido -y existirán- toda la vida de Dios. Yo me despedí, entre risas, diciéndole al maestro extremeño que le brindara por la tarde un toro a Roca Rey. Él se rió. Por la tarde le devolvió el brindis el extremeño al peruano. Cosas de toreros.

El toro que abrió plaza se llamaba Filigrana. No pudo Talavante apenas expresarse con el capote. Se echó la muleta a la izquierda casi sin probaturas. Una serie con la derecha y un cambio de mano tuvieron redondez. Molestó Eolo. Talavante dejó muletazos de enorme cadencia. No pudo armar faena pero sí dejó detalles de inmensa torería ante Filósofo, nombre de ilustre reata en esta ganadería. Paseó una oreja.

En el cuarto, el extremeño volvió a dejar muletazos sueltos de belleza superior pero la faena no tomó vuelo si bien hubo naturales monumentales, redondos, rotundos y largos. Los recursos, la frescura y la variedad del extremeño estuvieron muy por encima de su oponente. Las ajustadas manoletinas precedieron una estocada defectuosa que dejó sin Puerta Grande al genio extremeño.

Cayetano permitió que le dieran en el caballo al segundo, aplomado y con poco fuelle. Roca Rey quitó trenzando chicuelinas y tafalleras y se llevó la primera ovación de su tarde. Tras un inicio de fijación, vino una serie al natural con encaje y el compás abierto. Poco más.

En el quinto, Cayetano encendió la tarde con dos largas cambiadas y un recibo a la verónica de notable trazo. Con su fibra, mando y temple. Valencia se encendió con el hijo de Paquirri. El toro se rajó, se aculó en tablas e hizo imposible cualquier atisbo de lucimiento.

El comportamiento del tercero no hacía presagiar mucho bueno. Roca no brindó. Tardeaba el de García Jiménez. Muchos tiempos muertos. Lo mejor que hizo Andrés fue abreviar. Infumable el bicho.

Brindó Roca el sexto al público. Le dio tiempos y distancias. Lo afianzó a media altura sin apretar. Luego le exigió más. Una serie tuvo ligazón y profundidad. El pase de pecho, a la hombrera contraria, fue monumental. Luego vino un fajo de naturales hermosos y macizos. Hubo petición pero no trofeo.

PD: tras dos legislaturas sin acudir a los toros el anterior Presidente de la Generalitat Valenciana, y ni un conseller del Botànic, como si los taurinos fuéramos ciudadanos despreciables de segunda o de tercera, ayer estuvo Vicente Barrera, vicepresidente de la Generalitat, e hizo acto de presencia en un discreto palco de sombra con su familia.

También el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, en una contrabarrera de sol, que si puede no se pierde ni una clase práctica. Y también la diputada de la institución provincial de Juventud y Teatro, Rocío Gil, en el callejón de la Diputación. Por fin, y tras tanto desprecio al toreo del gobierno anterior, la clase política pisa una plaza de toros en la Comunitat.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

FICHA DEL FESTEJO

Valencia, sábado 22 de julio de 2023. 3ª de Feria. Tres cuartos de plaza.

Toros de Hnos. García Jiménez, de hechuras muy desiguales y pobre juego. De buen son el primero, aplaudido en el arrastre, aplomado y noble el segundo, infumable el tercero, muy endeble el cuarto, rajado el quinto, a más y mejor el sexto.

Alejandro Talavante, oreja y vuelta tras petición.

Cayetano, silencio y silencio.

Andrés Roca Rey, silencio y ovación tras petición y aviso.