Talavante lo borda pese a Parladé

Décima y última de abono. Cartel de relumbrón y presencia de figuras con seis toros de Parladé. Lunes de agotamiento, el no ser festivo y la amenaza de lluvia impidieron un lleno que más o menos se preveía inicialmente. Ya habrá tiempo de balances y análisis pero ya se puede afirmar que esta ha sido la feria del trapío en el tendido y desigualdad en el albero en cuanto a corridas y toreros. Pero ya habrá tiempo para eso.

En el apartado estrictamente artístico, el nombre propio fue el de Talavante. Concepto , naturalidad, enjundia, verdad, colocación y un sello muy personal por clásico vimos en el tercero. Perera cortó un trofeo por medio del arrimón y “El Juli” se estrelló con dos ejemplares de paupérrima condición. La corrida de Parladé vista en Albacete fue un simulacro de todo: no se picó, faltó casta, fuerza, bravura y acometividad, y es que no hubo nada de lo que se supone es un toro bravo. Con estos astados queda en el ambiente una sensación de que le han dado a uno gato por libre los mismos que se quejan de la nula fortaleza y peor condición de sus oponentes. Suena duro leer esto pero si queremos proclamar a los vientos que la Fiesta es el acontecimiento más grande del mundo, este no es el camino ni estos son los toros, desde luego que no.

El festejo dio comienzo con la salida de “Instigador-8” que apuntó flojedad -perdió las manos- y apuntaba de salida no andar sobrado de fortaleza, ni mucho menos. Empujó con un pitón en un puyazo rectificado por caído y no se empleó en la pelea. Se dolió en parado tras el segundo par y escarbó, quedando los palos traseros y errado por no puesto el tercero.

Julián se fue al tercio del 1 y empezó con doblones por bajo. Una serie con la diestra de tanteo intentando corregir cierta embestida rebrincada del astado. Una más en paralelo a media altura llevándolo con mando pero con enganchón en el tercer pase y sin enroscárselo. Poco brillo al natural en la primera serie por abierto el compás y sin forzar. Una más no fue limpia y con el mismo trazo rectilíneo. Volvió a la derecha, escarbó el toro, pero no hubo acople ni comunión inicialmente aunque al final lo llevó con mando. De nuevo al natural ya en las cercanías pero con el toro ya muy venido a menos no resaltó nada. Pases de adorno finales con algún circular y cambio de mano pero siempre entre sosería y falta de acometividad del astado. No casta, no party. Mató saliéndose y dejando estocada baja.

El cuarto llamado “Malhechor-15” pasó como alma en pena por el percal de “El Juli” en el saludo inicial. Empujó con la cara alta, haciendo sonar el estribo y luego con un pitón se dejó pegar. En banderillas tardeó. Se fue el de Velilla a tablas del 1 y lo muleteó con doblones, alguno enganchado. Luego cerca del tercio del tendido 9 empezó las probaturas con la diestra. Cambió al natural pero fuera de la rectitud y toreando de abajo hacia arriba. Una más despegado, sin doblarse, pero sin forzar y con toques a las telas. Una muy breve a la derecha y otra más enganchón inicial por lo que retomó el natural pero sin acople ni limpieza. Toro manso, parado y sin un ápice de casta ni acometividad que estuvo a la defensiva siempre. Mató de estocada completa saliéndose.

En segundo lugar salió “Socarrón-24” que ya apuntaba ser corto de todo: de fuerza, recorrido... Entró al peto y derribó la montura y picador contra las tablas del tendido 2 y luego se ensañó con el equino en el albero aunque sin consecuencias aparentes. Tras ese caos, se cambió el tercio sin ser picado en absoluto. En banderillas daba arreones que no embestidas. Perera lo recibió en el centro del ruedo a pies juntos. Luego, una serie corta con la diestra con el compás abierto que fue enganchada al final. Citó a derechas en larga distancia en serie de cuatro aprovechando el viaje y nuevamente sin mostrar la pierna de salida. Una más citando de lejos dando la cadera en lugar del medio pecho intentando llevarlo largo pero sin profundidad y toques de muleta final. Al natural perdiendo pasos y sin acople. Una en paralelo despidiéndolo hacia fuera sin limpieza y una con ayudados con poco brillo. A derechas de nuevo con toque de telas inicialmente, acortando la distancia y con el medio pase. Una más con dos molinetes iniciales por la derecha en la pala del pitón sin nada que rascar. Mató de estocada baja que provocó derrame.

El quinto “Nómada-45” dio varias vueltas de reconocimiento al ruedo barbeando tablas. Perera intentó mantenerlo en el capote, pero se desentendía. El toro entró por su cuenta al picador en terrenos del 5 y ni se le rompió la piel en un puyazo visto y no visto. Se movió a trompicones en banderillas, doliéndose además tras el segundo par. Perera lo recibió con cierto temple a estatuarios en el tercio del 2 y luego a derechas, pero la rajada condición impedía que hubiese ebullición. Una más en donde si forzaba o bajaba la mano se venía abajo. Otra con el compás abierto intentándolo por bajo pero el toro no tenía ni fuerza ni casta para resistir el envite. Al natural lo siguió intentando pero había mucho arroz para tan poco pollo, por lo que todo quedaba insulso al comparar la superioridad del pacense con la desvalida condición del astado. Una con la diestra espatarrado toreando tirando líneas. Una en las cercanías en arrimón entre los pitones y dos más con similar molde: circular invertido por detrás, uno más estirando del toro, y desarme final en una arrancada. Mató de estocada caída y golpe del puntillero, arrancando una oreja más que cortándola.

Talavante se las vio con “Rebeco-32” en un recibo de capa con afarolado y media, pero el toro iba muy suelto sin atender a los cites. Se fue al centro del ruedo e intentó lancearlo a una mano con poco éxito, Alejandro se enrabietó y lo toreó por delantales. Entró al caballo y ni se acercó a cumplir. Escarbó al salir del peto estando parado. Se dolió en banderillas y nunca se empleó. Se puso de rodillas y lo llevó a derechas, el segundo por detrás, y un remate ya en pie. Una serie a derechas, metiendo riñones y enfrontilado, templado y con mando, con un cambio de mano muy despacioso. Una al natural inicialmente atropellada pero luego ligado y con verdad y profundidad. Una más a derechas en similar concepto y ciñéndose con el toro. Al natural no tan lucida pero luego a derechas toreando a placer, vertical y con enjundia. Se fue a por la espada y dejó una estocada baja que provocó derrame, cortando una oreja con leve petición de la segunda. Preciosa faena con aroma clásico que no merecía ese final tan feo con el acero. ¡Qué lástima!

Cerró plaza “Duendecito-21” que tampoco quiso participar en el recibo de capote y perdió las manos antes de un puyazo trasero donde ni se empleó ni cumplió al empujar con un pitón con la cara alta y saliendo suelto. En banderillas, un trámite. Alejandro se fue a los medios y tras una serie intranscendental a derechas, lo intentó con la zurda pero el toro claudicó en el segundo muletazo. Otra toreando en la rectitud sin exigirle. Una más sin toro, quedándose el muletazo sin toro en el segundo porque volvió a perder las manos. A derechas una con mejor aire porque la aguantó el toro. Otra con la muleta en la cadera sin limpieza y ya con el toro más que aplomado. Regresó al natural y mostró firmeza de plantas pero el de Parladé decía que nones. Otra a derechas con el toro yendo a rajarse y acularse en tablas, donde tuvo que tirarse a matar dejando una estocada atravesada y cortando una oreja de menor tono que la anterior, pero como el respetable quería sacarlo a hombros pues así pasó.

FICHA DEL FESTEJO

Albacete, lunes 17 de septiembre de 2018. 10ª de abono. Tres cuartos largos de entrada.

Toros de Parladé, correctos aunque desiguales de presentación. Primero, descastado. Segundo, manso, flojo y descastado, muy a menos. Tercero, noble y bajo de casta. Cuarto, manso, parado y descastado. Quinto, manso, flojo y descastado. Manso, muy flojo y descastado. Sexto, manso, muy flojo, rajado y descastado.

“El Juli”, saludos tras leve petición y palmas.

Miguel Ángel Perera, ovación y oreja con petición de la segunda.

Alejandro Talavante, oreja con petición de la segunda y oreja.