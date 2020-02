El Soro: "Quizás este ha sido el momento más trágico de mi vida"

El acto de presentación de la Feria de Fallas encaminaba ayer tarde su recta final con la intervención del gerente de la empresa Simón Casas Production, Ignacio Lloret, cuando las puertas del Centro Cultural de La Beneficencia se abrieron en medio de un bullicio expectante.

La sala Alfonso el Magnánimo recibía al diestro Vicente Ruiz ‘El Soro’ después de haber permanecido ingresado dos semanas en el Hospital Clínico de Valencia, donde el diestro de Foios reconoció haber "visto la muerte más cerca que nunca". En el centro hospitalario recibió la extremaunción y se casó con su pareja, Eva Rogel, en esos dramáticos momentos en los que su vida corrió serio peligro.

Durante su intervención, confesó: "Nuestro señor padre saco el pañuelo naranja para Vicente Ruiz ‘El Soro’, me siento muy contento y feliz de poder estar otra vez con todos ustedes. La palabra muerte le asusta a todo el mundo, pero quizás este ha sido el momento más trágico de mi vida. Verla despacito como me miraba a los ojos, como avanzaba y como me senté con ella. Cuando los médicos me dijeron que tenía horas escasas de vida me puse a trabajar: me casé con la persona que está aquí conmigo y es el amor de mi vida, Eva Rogel, me dieron la extremaunción, organicé mi funeral, organicé el programa de ‘Toros con el Soro’, me despedí de mis seres queridos y me dejé llevar. Pero la sorpresa es que no me he apagado y que estoy aquí con ustedes."

Por último, Vicente Ruiz ‘El Soro’ comentó: "dicen que terminamos por donde empezamos, pues yo vengo de la huerta con mucho orgullo y de Valencia para toda España y América. Fíjate, que la huerta fue el sustento de mi casa, pues ahora volvemos a la huerta para perder peso, volvemos a la lechuga, volvemos a la fruta…bueno pues nunca mejor dicho ¡bendita sea la dieta mediterránea y bendita sea Valencia!", concluyó el torero de Foyos.