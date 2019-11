Santiago Domecq: “Ahora soy una de las ganaderías preferidas de los públicos más exigentes”

Ha sido una de las vacadas más destacadas de la temporada 2019. Quizá la ganadería revelación pese a tener una camada corta con solo seis corridas. Pero con dos festejos y varios toros de alta nota lidiados en Sevilla y Madrid que pusieron su nombre en boca de los aficionados. “Aperador” lidiado en la Feria de Abril y premiado con la vuelta al ruedo, y “Zahareño”, de gran juego en la Corrida de la Prensa de Madrid, marcaron la temporada de la ganadería de Santiago Domecq.

Santiago Domecq Bohórquez, propietario de la ganadería que pasta en jerezanas, pasó esta semana por El Albero para analizar el juego de su exitosa camada. Aunque explicó que “en el mundo de la ganadería brava nunca se puede decir que se ha tocado techo. Lo que es verdad es que llevábamos tiempo trabajando tras algunos resultados que no nos satisfacían hace unos años. Veíamos que nos faltaba algo y estuvimo viendo y aprendiendo de otros ganaderos. Con el equipo que tenemos en el campo, mis hijos y yo empezamos atacando fuerte en el tema de la preparación, la sanidad y la alimentación. Haciamos cosas pero no las hacíamos bien. Ahora se van viendo los frutos del nuevo rumbo que tomamos. Estamos contentos por cómo ha salido el año, pero siempre con mucha humilidad”.

La ganadería se formo en su día con reses procedentes de Juan Pedro Domecq, Torrestrella y otras reses de encaste Núñez. Pasadas ya más de tres décadas, el criador de bravo comentó que “aunque parezca chulesco, a día de hoy la ganadería de Santiago Domecq se compone de la ganadería de Santiago Domecq. Ya llevamos muchos años con todo ello. No puedo decir qué porcentajes hay de tal o cual línea. Ya está todo mezclado y desde hace bastantes años. Creo que tenemos un toro con personalidad propia”.

"Antes buscaba nada más que el toro bueno, pero después faltaba la fuerza y la movilidad"

Sobre las corridas lididas en Sevilla y Madrid, Santiago Domecq no quiso elegir una de ellas porque “entiendo que ninguna de las dos fueron corridas completas. Por eso me quedo con las dos con sus luces y sus sombras. Una de las grandes alegrías de esas dos corridas fue que los doce toros se movieron y tuvieron interés para el que estaba arriba sentado. Tanto con el bueno con el malo. Esa es la sensación que tuve cuando salí de ambas plazas y hablé con la gente. Toda la gente estaba contenta porque no se aburrieron. A mí me faltaba eso años atrás. Yo antes solo buscaba nada más que el toro bueno, pero después faltaba la fuerza, la movilidad... y con lo que ha pasado este año parece que lo vamos logrado”.

La decisión de lidiar un número reducido de corridas al año tiene un razón según explicó el ganadero en COPE. “Yo he llegado a lidiar quince corridas al año en los tiempos de Jesulín. Uno tiene que tener los pies en el suelo y ahora mismo sería imposible porque, aunque las tuviese, no tendría sitio dónde lidiarlas. Hay un gran elenco de hierros muy buenos ahí arriba que tienen muchas corridas y habría que imaginarse cuántos toros buenos tendría que sacar para lidiar en esos sitios. Yo mantengo mi número de vacas, lidio mucho de erales e intento seleccionar lo mejor posible para mantener mis seis o siete corridas de toros. Este año ha salido bien... el año que viene quién sabe”.

Sobre el peligro de ser una ganadería brava y encastada que podría alejarse del gusto de las figuras, Santiago Domecq reconoció que “hemos sido una ganadería que la han matado muchas veces las figuras y ahora soy una ganadería preferida de los públicos más exigentes según veo en las redes sociales. Aquí lo que hay que intentar es que la gente se divierta y que cuando se vaya de plaza lo haga pensando que el día siguiente va a volver. Y para que eso pase el toro tiene que emocionar y funcionar. El torismo y el torerismo son palabras tópicas. Hasta lo he hablado con algunas figuras. Ya veremos el año que viene si lidian nuestras corridas (risas)... Todas las ganaderías han tenido sus baches con las figuras. Pero si la ganadería es buena y tiene buen fondo, al final vuelven a torearla”.

"Si la corrida no vale, el primero que dice que no va a Madrid soy yo"

Sobre el próximo año, el ganadero jerezano reveló que “hay una camada más o menos igual a la de esta temporada. Hay seis corridas preparadas y dependiendo de las bajas podría haber una séptima que de momento no cuento con ello. Volveré a Sevilla y Dax. La de Madrid no han venido a verla aún. Madrid exige otro tipo de toro, y si la corrida no vale, el primero que dice que no va a Madrid soy yo. Si veo que la corrida puede tener algún problema, lo dejamos para otro año. Algunos me han dicho que sí, que puede valer. Pero yo soy muy exigente y no la veo tan clara...”, terminó confesando Santiago Domecq.