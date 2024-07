Román salva la Feria de Julio, hace historia e indulta a “Escondido”, excepcional toro de Santi Domecq

Ureña y Román son toreros queridos y ya clásicos de Valencia y más si cabe de la Feria de Julio. Toreros cosidos a cornadas. Toreros que han zurcido sus cicatrices con pureza y honor. Y eso es darle gloria a la profesión. Toreros de ponerse donde queman los pies, de ponerse en las vías del tren, donde los toros cogen y no perdonan. Ése es su sino, su concepto. Por eso, tras romper el paseíllo Valencia les dedicó una calurosa ovación. Ureña, además, reaparecía tras fracturarse l clavícula en Madrid. Román ya lo había hecho tras la extensa cornada de Vic Fezensac.

El cuarto toro, que fue indultado, arreó en banderillas. A Román no lo dejó brindar al público. Temperamental, bravo, encastado tela. Román comenzó oportunamente doblándose con él. Exigente el planteamiento. Y acertado. Lidiar antes que torear. Soberbia una serie con la derecha de ligazón y mando. Las series frondosas, de cinco o seis y eso fue un plus de la faena, la bamba arrastrada. La media distancia, la muleta alante, los riñones encajados, la fiera y brava embestida sometida. Excepcional toro de Santi Domecq. A mitad de faena dije a mis vecinos que el toro era de indulto. Faena de intensidad suprema; los de pecho se celebraban como una liberación. Escondido se llamaba. Excepcional bravura: fiero, encastado, un volcán de bravura. La gente pidió el indulto en seguida. Demasiado se lo pensó el presidente. Gitanito, Harinero, Pasmoso y Escondido. Dámaso, Perera, López Simón y Román. Torrestrella, Fuente Ymbro, Domingo Hernández y Santi Domecq. Historia del toreo y eslabones de la bravura en Valencia. Román invitó, antes de iniciar una clamorosa vuelta al ruedo, a Santi Domecq, ganadero que ayer hizo historia en Valencia. Román salvó la feria, Escondido salvó su vida con su bravura… Ojalá la empresa ponga a Román en Fallas como merece. Román salió a hombros feliz y no dolorido como en Fallas. Román, autor de dos hitos en 2024: seis toros en Fallas, tres en julio, un indulto y dos puertas grandes.

El segundo fue protestado de salida. Quizá por chico. Luego por blandear en exceso. El toro siempre quiso, en los primeros tercios, pero no siempre pudo. Fue a más. Román fue generoso en las distancias y estructuró una faena desde la inteligencia y el pulso. Hubo un par de naturales macizos, con los vuelos, redondos. Y el toreo en redondo brotó fluido y nítido. Más cristalino que expresivo. El toro acabó embistiendo con bravura, celo y fiereza. Bien el presidente por aguantar el tirón de las protestas. Al toro lo ovacionaron en el arrastre. Perdió la oreja con la espada.

El sexto, de capa melocotón, se dejó el almíbar en el campo. Incómodo, no incierto ni fogoso pero sin dulzuras. Román brindó a su tío. La tarde y estaba escrita con Román y “Escondido”.

El primero era un tacazo: bien hecho, serio. Tuvo buen fondo, su nobleza y su falta de motor. Buena media dejó Ureña en el recibo. Román quitó por gaoneras. Brindó el murciano al valenciano en un bonito gesto. Prologó por estatuarios, vertical. Una serie con la derecha fue medida y sentida. Bien colocado el torero. Pinchó antes de dejar una buena estocada.

El tercero, hermano del primero por sangre y por hechuras, no se empleó mucho en los capotes. Brindó Ureña al público de la que es su plaza y El Soro se vino arriba con una dina floreada. Una serie con el compás muy abierto tuvo profundidad y mando. Y otra más, entregadísimo el torero con un pase del desprecio monumental. La espada le privó de cortar una más que posible oreja.

El quinto, chorreado, no tuvo calidades. Una nobleza pajuna. Informal que se dice: tardeó, soltaba la cara, se quedó corto, a regañadientes… Ureña se centró con él y le buscó las vueltas. Tuvo mérito.