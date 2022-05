Rocío López, la primera alguacililla de Las Ventas: “Entregué la primera oreja a Tomás Rufo”

Rocío López tiene 23 años, es de Casarrubios del Monte y es la primera alguacililla de Las Ventas. Lleva ya 3 años despejando el ruedo de Las Ventas cada tarde, bueno, sin contar con el obligado parón de la pandemia.

Rocío debutó en Las Ventas el jueves 1 de agosto de 2019 “en la final del Certamen de Novilladas nocturnas” nos dice ella misma y, aunque como señala “ya son algunos años”. Antes de estrenarse en la Monumental madrileña Rocío ya había desempeñado esta función en “bastantes pueblos de la Comunidad de Madrid con la cuadra de picar de Madrid”.

“Desde los 15 años”, nos cuenta “trabajaba en Las Ventas repartiendo los programas de mano” hasta que un día “se me presentó la oportunidad de que uno de los alguacilillos, en principio, iba a coger una baja; y yo hablé con la empresa para proponerles que por qué no, una primera mujer alguacililla. Y la verdad es que a la empresa le pareció una gran idea y así es como tiró para adelante la idea de una primera mujer alguacililla”.

Audio Rocío López recuerda el día que debutó en Las Ventas como alguacililla





Así es como el sueño de esta joven aficionada se cumplió una noche de verano que recuerda “con mucha ilusión y ganas”, tantas que como nos cuenta cuando se dirigía a la plaza de toros “iba gritando porque estaba súper contenta”. Un día en el que “la gente no se esperaba –que ella fuera alguacililla- y no sabíamos cómo iban a reaccionar y reaccionaron con muchos aplausos” recuerda emocionada Rocío que asegura que Las Ventas “es una plaza muy agradecida”.

Aunque esta joven ya conocía las Ventas, sus tendidos, su afición… asegura que “impone, sobre todo cuando la ves llena y estás allí abajo” y confiesa que “el murmullo de la gente me recuerda mucho sonido del mar”.

Audio









Además, aquella noche también pudo entregar la primera oreja a uno de los novilleros, “fue a Tomás Rufo –ganador del Certamen de Novilladas nocturnas y que esta Feria de San Isidro 2022 ha salido por la Puerta Grande de Las Ventas el día de su confirmación ante toros de Garcigrande- y aunque a mí no me tocaba hacerlo, mi compañero Fran me cedió el privilegio de hacerlo por ser mi debut como alguacililla en esta plaza”.

Vídeo

Rocío es una gran aficionada a los toros “que me han inculcado desde pequeña llevándome a las plazas de toros y en mi pueblo hay una ganadería chiquitita y me llevaban allí ver los toros”. Y ahora Rocío vive de sus pasiones porque “es mundo que siempre me ha llamado la atención, tanto los toros como los caballos”.





¿QUÉ DEBE SABER UN ALGUACILILLO?





Define la RAE el término alguacil como el “agente ejecutivo que está a las órdenes del presidente en las corridas de toros”. Y alguacilillocomo “cada uno de los dos alguaciles que en las plazas de toros preceden a la cuadrilla durante el paseo, y uno de los cuales recibe la llave del toril de manos del presidente, y queda luego a sus órdenes durante la corrida”.

Pero ¿qué es lo que debe saber hacer un alguacilillo? Lo primero y fundamental “saber montar a caballo” porque como bien señala Rocío “el caballo es un animal impredecible, por lo que tiene que saber reaccionar ante bastantes imprevistos como puede ser una bolsa que salga volando y el animal se asuste o que tenga un mal día y se ponga a botar entonces yo creo que lo principal es saber montar a caballo”.

Otra de las cosas que debe conocer un alguacilillo es “el reglamento de una plaza de toros, sobre todos si es de una plaza de primera como Las Ventas que tiene mucha importancia” y, por último, y no menos importante “también hay que saber dónde colocarte en un callejón porque claro luego también que saber que un toro puede saltar al callejón y tienes que saber guardarte”.

Audio





LAS FUNCIONES DE UN ALGUACILILLO

La primera función de un alguacilillo es el despeje de la plaza que como bien nos recuerda López “actualmente es algo más estético pero antiguamente la gente estaba en la plaza de toros, en el ruedo, y se hacía despejar la zona. Una vez que ya ha terminado el despeje y llevas a los toreros a la presidencia, tu función es hacer, junto con los delegados, que se cumpla el reglamento dentro del ruedo”.

Y, nos explica Rocío otra de las funciones que tiene y que, quizás, sea de la menos conocida que es guardar el orden en el callejón, es decir, “el callejón ha de ser una zona neutral, no se pueden sacar pañuelos, ni ponerse a dar voces a un torero como si se estuviese en el tendido o en las gradas. Tiene que ser unas zona muy basada en el respeto”, dice Rocío. Además, aunque ellos no tienen potestad para proponer a alguien para una sanción por infringir estas normas sí que pueden hablar “con los delegados y ellos deciden si es preciso proponerlo o no para sanción”.

Audio





Y por supuesto, la entrega de los trofeos a los toreros. Al término de cada faena, si uno de los matadores recibe como premio una oreja, es función del alguacilillo entregar ese trofeo al diestro. Apenas son unos minutos los que están juntos alguacil y torero en el ruedo, si acaso el tiempo justo para que el primero de la enhorabuena al diestro y éste se lo agradezca. A su agradecimiento, pocas son las veces que intercambian algo más que esas palabras o simplemente gestos, Pero sí que durante el festejo hay tiempo para poder hablar con los actuantes o con quienes se encuentran en el callejón.

El trabajo del alguacil termina una vez que termina la corrida, que es cuando ya se cambian en los vestuarios de la plaza y hasta el día siguiente. Eso sí, como nos cuenta Rocío, “cada tarde llegamos dos horas y media o tres horas antes porque tenemos que preparar a los caballos: le damos cuerda, les bañamos, les ensillamos… Y luego ya nos vestimos nosotros”, porque como manda la tradición van vestidos con el típico traje de alguacil “que te lo tienen que hacer a medida y mano, entonces sí que sale caro” costeárselo.

Esta joven alguacililla sigue yendo por los pueblos y su papel en Las Ventas está garantizado por años porque como nos dice “una vez que has entrado, te quedas”. Así que, Ddios mediante, serán muchas las tardes que veamos salir por la puerta de cuadrillas subida a su caballo y ataviada con su traje de alguacilillo a nuestra protagonista, Rocío López, primera alguacililla en Las Ventas.

