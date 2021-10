Robleño, Adrián y Colombo, con ganas de la 'Corona del Toro' de Madrid

A escasos días de hacer el paseíllo en Cadalso de los Vidrios, los tres finalistas se han encontradoen la ganadería de Los Eulogios en un tentadero con el que han calentado motores y en el que se ha podido ver la rivalidad entre los tres y el gran momento que vive su toreo.



Abrirá cartel Fernando Robleño como ha hecho esta tarde desde la finca en Colmenar Viejo y una vez más demostró el poso de torero maduro: "La verdad que el otro día en San Agustín del Guadalix disfruté mucho y eso que estaba nervioso. Después de tantos años esta Copa Chenel me ha aportado ilusiones nuevas"



Fueron tres orejas en Navas del Rey y dos el pasado domingo en la semifinal. Toda la afición pudo ver el buen momento que vive y el sábado llega a poner la firma: "Si te soy sincero ganar la Copa Chenel sería como un premio a toda mi carrera. He disfrutado compitiendo y estoy seguro que va a ser la primera Copa Chenel de las muchas que vendrán. Esta fórmula y la competición entre toreros y ganaderías ha conseguido atraer la atención del aficionado".



Fernando Adrián vuelve a poner su nombre encima de la mesa y lo ha hecho con su toreo y dos golpes en sus dos compromisos en esta Copa Chenel: "Estoy más tranquilo que en mis anteriores compromisos en la Copa Chenel. He cogido confianza en mí mismo y llego con muchas ganas. Todavía en estas dos corridas he podido expresar el verdadero toreo que tengo en mí, espero que sea el sábado"



Uno de los premios será torear en Madrid: "Sería mi confirmación y sería precioso pero toca ser sincero y solamente tengo la tarde del sábado".



Ya nota por haber llegado hasta aquí que está de vuelta y viene para quedarse: "Es un balance importante, he dado una repercusión fuerte, me ha cambiado de cómo estaba a cómo estoy. Estaba muy escondido durante muchos años y poco a poco este certamen me ha devuelto al circuito. Lo más bonito que tiene esta profesión es la autenticidad y se puede demostrar en la plaza".



Cierra la gran final el venezolano Jesús Enrique Colombo: "Han sido dos tardes importantes que todas han tenido sensaciones distintas. En Chinchón con el de Escolar disfruté mucho y en Valdemorillo con el de Zacarías igual. Me ha gustado esta competencia y esta rivalidad".



Le preguntamos que como llega a la final del sábado: "Afronto la final con una determinación clara que es triunfar. La suerte jugará un papel importante y los tres somos triunfadores por haber llegado hasta la final. En el camino se han quedado muchos toreros muy importantes".



Sobre las críticas de parte de la afición a su toreo más explosivo también tiene palabras: "Mi deber es torear, dar la cara y todos los días lo he hecho, eso nadie puede dudarlo. A las personas que tengo que convencer poco a poco las convenceré".

