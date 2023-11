La reaparición de Enrique Ponce ya tiene fecha y plaza: el 17 de mayo en Nimes

La vuelta de Enrique Ponce ya tiene fecha y plaza. Así lo ha confirmado el productor Simón Casas en su cuenta de Instagram. El diestro valenciano se volverá a vestir de luces el próximo 17 de mayo en la Feria de Pentecostés de la localidad francesa de Nimes.

"Pues si Maestro, nos volveremos a ver en Nîmes el viernes 17 de mayo 2024. Le agradezco de haber elegido la plaza de Nimes, donde tenemos tantos felices recuerdos común, para su reaparición tan esperada. En nombre de la afición nimeña: muchas gracias".

Enrique Ponce dice adiós a los ruedos El diestro valenciano ha decidido "hacer un alto en el camino" 28 jun 2021 - 22:53

Así se expresaba el empresario galo, que ya recientemente había publicado una fotografía junto a Juan Ruiz Palomares, apoderado de Enrique Ponce.

El torero de Chiva regresará así a los ruedos tras más de dos años alejados de ellos. Fue a finales de junio de 2021 cuando el maestro valenciano publicaba en sus redes sociales, por sorpresa, un comunicado en el que anunciaba su retirada después de treinta y un años como matador de toros.

Un comunicado que comenzaba dedicándolo “a quienes durante más de tres décadas me han acompañado", manifestaba. "Lo primero que quiero deciros es gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido”.

La decisión la tomó después de sus triunfos en las plazas de Alicante y León, y tan solo un día antes de hacer el paseíllo en la plaza de toros de Burgos.

2024, TEMPORADA DE DESPEDIDA

La idea de Enrique Ponce es la de realizar una campaña de despedida, algo que quedó pendiente tras su inesperado adiós. El planteamiento de campaña, según adelantaba el periodista Vicente Zabala de la Serna en El Mundo, comenzará en Nimes en mayo y se extenderá hasta octubre en Valencia, donde se despediría de los ruedos de manera definitiva en el festejo del Día de la Comunidad Valenciana.