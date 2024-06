Ramón Valencia y el balance de la Feria de Abril: "Nunca me habían dado tanto la enhorabuena"

Durante la presentación del ciclo de novilladas nocturnas, y a la habitual pregunta de los informadores sobre el balance de la pasada Feria de Abril y el transcurrir de la temporada, Ramón Valencia dijo “nunca me ha saludado tanto por la calle y me han dado la enhorabuena por una feria que ha sido triunfal en lo artístico y exitosa en asistencia de público, así que sin olvidar la de 2023 que también fue muy buena, con lo sucedido estamos muy contentos y deseoso que el próximo año la superemos”.

Se refirió también el empresario a las novilladas con picadores, “de estas no podemos decir lo mismo, hemos escogido lo mejorcito de las ganaderías posibles, pero no han embestido, y el triunfo no les ha llegado a los que lo buscaban con ilusión. Incluso la novillada de Talavante, que tanto nos gustó por hechuras, no sirvió. En esto del toro todo es imprevisible”.

En cuanto a las entradas gratuitas para niños acompañados por un mayor, dijo Ramón Valencia que nunca se ha llegado a terminar el cupo de 200 entradas disponibles. Si se hubiesen agotado, no les quepa duda que se hubiesen aumentado, pero nunca se agotaron, lo máximo que hemos dado han sido 80 o 90 por tarde. Así que si ha habido alguna queja ha debido ser por un error puntual en las taquillas”

También comentó Valencia la situación de Morante de la Puebla. “Hace dos días hablé con él y su apoderado y tiene la voluntad de reaparecer lo antes que pueda. Creo que volverá pronto y lo hará en cualquier momento. Yo pensaba en su sustituto para San Miguel, que no es otro que él”.

Concluyó Ramón Valencia con la clausura de la temporada, estando previsto hacerla con el festival benéfico para las obras asistenciales de la Hermandad de los Gitanos y Manos Futuras, con la posibilidad de que el profesional que se encargue de la organización sea Juan Antonio Ruiz “Espartaco”