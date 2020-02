El Rafi se reencuentra con 'Cerecillo': "Nunca lo había vivido y me alegra mucho"

El Rafi ha visitado este jueves a Cerecillo, el novillo de Juan Manuel Criado que indultó en el coso de La Flecha de Arroyo de la Encomienda en el festival a beneficio de la esclerosis múltiple. Cerecillo se ganó la vida el pasado domingo y era la primera vez que El Rafi indultaba a un toro en público. El encuentro ha tenido lugar en la finca de Mérida donde el animal se recupera a buen ritmo.

"Las sensaciones han sido muy especiales al ver al novillo. Es muy bonito ver que le han perdonado la vida, gracias a él primero y luego gracias a mí por la faena. Nunca lo había vivido y me alegra mucho," ha comentado El Rafi tras su visita.

Con ese gran triunfo en La Flecha comenzó la temporada junto a las figuras y volverá a hacer el paseíllo con Morante, Manzanares, Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado en Aranda de Duero en el festival en homenaje a los cirujanos taurinos #ÁngelesDelToreo el sábado 29 de febrero.

"Recuerdo que no paraba de embestir, la gente loca con el toro y conmigo y hubo mucha emoción. Mantuvo un ritmo constante y son recuerdos tremendos. Desde el principio tuvo una nobleza fuera de lo normal y sobre todo ritmo y clase embistiendo, casi como una música," ha explicado el novillero francés.

La misma opinión tiene el ganadero Carlos Criado: "Ha sido un novillo que desde que salió y durante toda la lidia demostró bravura. Una condición de ir a más, mucha clase en la embestida, humillación, recorrido, tranco. Colocaba la cara un metro antes del embroque y repetía incansablemente, creo que cogió un puyazo en el que cumplió. Ha sido un novillo muy completo."

A Cerecillo le espera una vida de plenitud, puesto que el ganadero ha confirmado que padreará: "Es verdad que en su conformación de pitones, es un poco gacho y no tiene presencia, pero no quiere decir que no vaya a dar crías que tenga longitud de pitón. De hecho la madre tiene bastante cara y el semental también, pero él ha salido así. Por supuesto a mí me va a servir de semental y es un patrimonio genético que yo usaré."

Sobre la polémica generada en torno a si el indulto fue reglamentario o no ha aclarado: "El reglamento de Castilla y León permite el indulto en plazas permanentes tanto en corridas de toros, novilladas picadas y festivales picados. Está totalmente justificado el indulto, lo ha pedido el público, el ganadero estaba de acuerdo y el matador actuante también."