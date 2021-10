Rafaelillo: "Siempre he estado dispuesto a todo menos a rendirme"

“No soy de mirar mucho hacia atrás, prefiero mirar siempre hacia adelante, pero cuando analizo mi carrera siempre llego a la conclusión que el instinto ha sido mi aliado en la plaza y en la vida”. Esta es una de las reflexiones que desgranó este viernes Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ en el transcurso del pregón de la feria de San Lucas de Jaén que pronunció el bravo torero murciano que mañana en Abarán, celebra sus 25 años de alternativa toreando mano a mano con Paco Ureña. “Jaén es una palabra mágica para mí, en esta tierra aprendí a reír y a llorar, a triunfar, a vivir”, expresó.

El pregón fue el pistoletazo de salida a un fin de semana intenso para Rafaelillo. “Poder torear en Abarán, una plaza de mi tierra en la que además debuto, es un triunfo porque no poder celebrar el aniversario de mi alternativa en Murcia supuso un palo muy duro. La corrida del domingo es un homenaje que queremos tributar Paco Ureña y yo a la afición de Murcia que ha estado todo el año sin poder ver toros. Es un acontecimiento para todos”, sostiene Rafaelillo que no oculta: “Será un día emocionante en el que únicamente quiero disfrutar de mi profesión, de mi gente y poder tener la ocasión de que me embista un toro como a mi me gusta y regalar una faena bonita al público”.

Abarán será, por tanto, el epicentro taurino de la Murcia taurina este domingo para conmemorar una carrera labrada a base de determinación y amor propio. “Todo ha sido a base de reinventarme, de sacar fuerzas de donde no las había y de demostrar tarde a tarde que siempre he estado dispuesto a todo menos a rendirme”, concluye Rafaelillo.