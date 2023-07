Un puñado de muletazos de Luque entre la invalidez de Galache

El pufo se lo dejó Morante a los tres de luces que hicieron el paseíllo este lunes en Santander. El torero cigarrero, firme defensor de los ‘vegavillar’ de Galache, se libró de sufrir en sus carnes las nulas condiciones para la lidia de una encierro inválido y descastado.

No sacó buenas vibraciones el ‘patasblancas’ que abrió plaza. Se le atisbaron pronto sus escasas fuerzas cuando tomó el capote de Diego Urdiales. Vibraciones que se acrecentaron cuando el riojano inició la faena con unos ayudados por alto que terminaron por quebrantar la endeble condición del toro del hierro salmantino. No se mantenía en pie y no se dio coba Urdiales, que lo despenó de un notable espadazo.

El berrendo en colorado que hizo cuarto se echó nada más comenzar la faena de muleta de Urdiales. Así que Diego hizo bien en no dilatar su actuación y enfadar de paso a una parroquia que a esas alturas ya estaba algo mosqueada por el escaso juego de la corrida.

Daniel Luque quiso dotarle de variedad al saludo capotero a su primer toro. Tijerillas, verónicas y un remate soltando el capote a una mano. Pero no terminó de ser lucido por las desconcertantes embestidas que ofreció el de Galache. En iguales coordenadas se movió el toro cuando llegó el tercio de muleta. Solo la perseverancia de Daniel Luque obró el milagro de arrancar con sacacorchos algunos muletazos de mérito. Una tanda en redondo, ya en el epílogo de la faena, hizo romper de verdad el trasteo. Después se pegó un arrimón para intentar robar una última serie al natural en la que el toro ya no dijo nada. Se le fue la mano con la espada dejando media estocada caída de la que salió el toro rodado. Se ovacionó el conjunto tras una petición que no llegó a ser mayoritaria.

Con la tarde en la cuesta abajo, no muchos entendieron que Luque brindase al respetable la faena al quinto. Es verdad que este animal no se había derrumbado como los anteriores. Ese fue el clavo ardiendo al que se agarró el sevillano para firmar los muletazos más enjundiosos y las series más compactas de la tarde. Primero al natural, con un temple sedoso y unas formas empacadas. Después, en redondo. Muy metido en los terrenos del toro y llevando con pulso y largura las embestidas ralentizadas del astado. Con el diluvio cayendo sobre Cuatro Caminos y el público en desbandada de los tendidos, Luque dejó una estocada desprendida que dio paso la concesión de la oreja.

El berrendo que hizo tercero permitió espolvorear de manera breve y sucinta el artístico concepto de Juan Ortega. Hubo alguna verónica bien trazada y algún muletazo rítmico. Pero el de Galache fue un muerto en vida al que se protestó de salida por su feble condición. Lo liquidó de un feo bajonazo y un golpe de cruceta.

El que cerró plaza se le coló varias veces en el saludo capotero a Juan Ortega, que quedó inédito en uno de los fuertes de su tauromaquia. Como tampoco tuvo opciones de demostrar nada en el tercio de muleta ante un animal descastado, desclasado y sin ganas de embestir. Se quiso alargar en su quehacer el trianero y desde los tendidos le pidieron brevedad. Para más inri, se atascó con los aceros.

FICHA DEL FESTEJO

Santander, lunes 24 de julio de 2023. 3ª de Feria. Tres cuartos de plaza.

Toros de Francisco Galache, bien presentados, en tipo. De escasa raza y fortaleza en sus extremedides. Se salvó de la quema el lote de DanieL Luque, con alguna posibilidad en el último tercio.

Diego Urdiales, silencio y silencio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Daniel Luque, saludos tras petición y aviso y oreja tras aviso.

Juan Ortega, que sustituía a Morante, silencio y silencio tras aviso.