Proponen para sanción a Antonio Ferrera y al futbolista bético Joaquín

El torero extremeño Antonio Ferrera y el capitán del Betis Joaquín Sánchez serán propuestos para ser sancionados por dos presuntas infracciones a la Ley andaluza de Espectáculos Públicos al saltar el futbolista al ruedo de la Real Maestranza de Sevilla para recibir un brindis y por desobediencia a la autoridad, durante la corrida del pasado sábado.



El presidente de la plaza de toros de la Maestranza, José Luque Teruel, confirmó a EFE que él y el delegado gubernativo, cargo que ostenta un policía de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, elevarán esta propuesta de sanción ante el organismo correspondiente por haber incumplido ambos la prohibición de que ninguna persona ajena salte al ruedo y por "desobediencia a la autoridad".



Sobre este último aspecto, Luque Teruel precisó este lunes en declaraciones a EFE que, antes de saltar al ruedo por invitación del diestro Antonio Ferrera, Joaquín fue advertido por los alguacilillos, representantes de la autoridad en la plaza, de que no podía hacerlo al estar prohibido para toda persona que no participe en la lidia.



El presidente del coso sevillano indicó que él y el delegado gubernativo redactarán "en los próximos días" el acta de lo ocurrido en dicha corrida, celebrada el pasado sábado, y la trasladarán al organismo competente de la Junta de Andalucía con el mero relato de los hechos acaecidos, puntualizó.



A partir de ahí, añadió, y "tras un procedimiento legalmente establecido", la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, "decidirá" lo que considere en función de la normativa, un proceso que auguró que "llevará su tiempo".



El incidente ocurrió el sábado en el quinto toro de la tarde, de la ganadería de Victorino Martín, cuando Antonio Ferrera decidió brindárselo a Joaquín, amigo del diestro y gran aficionado y, aunque en un principio el capitán bético, que estaba en el callejón, mostró de forma reiterada sus reticencias a saltar al albero, finalmente lo hizo ante la insistencia del torero.



"Que pegues un salto, que te pago yo la multa. Venga, vamos, que tú eres torero y tienes que pisar el albero", le inquirió el torero, quien acabó convenciendo al futbolista hasta que saltó la barrera y se fundió en un abrazo con Ferrera entre los aplausos de parte del público, aunque este gesto ha generado malestar en un gran sector de la afición taurina al no estar bien visto que una persona ajena a la lidia acceda al ruedo.



La ley que rige en materia de espectáculos taurinos prevé multas que oscilan entre los 30 y 150 euros, por infracciones leves, y los 150 y 60.000 euros para las consideradas graves, una calificación que en este caso dirimirá el organismo competente de la Junta de Andalucía al final del expediente que se iniciará con la anunciada propuesta de sanción.



El presidente de la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla también señaló que propondrán otra sanción al torero Antonio Ferrera por haber recogido la oreja que se le concedió en esta corrida de manos de un subalterno, lo que también incumple la normativa, ante la ausencia en ese preciso momento del alguacilillo, que es la figura competente para la entrega de los trofeos.