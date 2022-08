La plaza de Almodóvar del Campo eleva su nivel con dos corridas de toros

El empresario José Luis Pereda ha dado a conocer la oferta taurina que ha preparado este año para la plaza de toros deAlmodóvar del Campo (Ciudad Real),que volverá a disfrutar de una feria de altos vuelos los días 16 y 17 de septiembre. Esta feria consta deuna corrida de toros y una corrida de toros de mixta, además del espectáculo cómico taurino musicalEl Popeye Torero.

José Luis Peredaabrió el acto agradeciendo al pueblo de Almodóvar la gran acogida que tuvo el año pasado y presentó su proyecto para este año calificándolo como "una feria del máximo nivel que conjuga experiencia con juventud y novedad".

El empresario concluyó: “Este año ya no me preguntan ¿dónde está Almodovar del Campo?, sino que me piden los carteles que van a darse”.

Por su parte, el alcalde de la localidad, José Lozano García, agradeció el trabajo del Club Taurino Almodóvar y al empresario por apostar por su localidad, “que siempre le va a responder si hace las cosas como hasta ahora, en grandeza y por derecho”, señaló.

Los carteles de Almodóvar del Campo son los siguientes: