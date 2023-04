Perera, Fonseca y Plaza, a por el tercer puesto de la final de la Copa Chenel

La Plaza de Toros de Colmenar de Oreja acoge este sábado 22 de abril la tercera y última semifinal de la Copa Chenel, el último puesto para pasar a la final a tres de Alalpardo. En el cartel, tres toreros con menos de un año de alternativa, triunfadores en cada una de sus corridas clasificatorias, que se enfrentarán a una ganadería debutante y a otra que repite tras su triunfo en la pasada edición.

El extremeño, Manuel Perera, será el encargado de abrir cartel, con tan solo un año de alternativa, para quien disputar estas semifinales de la Copa Chenel supone “una oportunidad muy importante en mi carrera”. Tanto la corrida de Navas del Rey como la semifinal “suponen volver a encontrarme, volver a disfrutar del toreo, y qué bonito que sea en este certamen”. El único conocimiento de las ganaderías le viene por un tentadero en Araúz de Robles, pero cree en las posibilidades que dan ambos hierros.La Copa Chenel es un certamen que “los toreros en mi situación es algo que valoramos y la difusión que tiene en los medios es muy importante para abrirnos paso y darnos a conocer”. Acartelado en una corrida “en la que va a haber mucha rivalidad, los tres en nuestro concepto vamos a intentar sacar lo mejor de nosotros”.

El mexicano, Isaac Fonseca, obtuvo el pase a la semifinal tras su triunfo en Torres de la Alameda, sabiendo que esta fase exige “responsabilidad, felicidad y orgullo, pero sobre una motivación extra para dar lo mejor de mí”. No ha toreado ningún animal de las ganaderías reseñadas, pero “sí que he visto corridas de ambas, principalmente de Araúz y he podido ver la calidad mostrada por los animales”.

La Copa Chenel supone “una oportunidad única para los toreros que estamos empezando y para aquellos que llevan años de alternativa pero casi no han toreado”, para darse a conocer y que puedan ir cogiendo rodaje delante de la cara del toro. El cartel “es muy interesante y de gran rivalidad”. A pesar de que los compañeros no lo van a poner fácil, Fonseca tiene claro que “yo voy a ir a lo mío y a luchar por el pase a la final”.

El torero madrileño, Fernando Plaza, afronta su segunda corrida. Llega a las semifinales con “la felicidad de que voy a hacer lo que más me gusta que es torear”. No conoce las ganaderías así que “el primer contacto que tenga con ellas será el mismo sábado”. La Copa Chenel “guarda un lugar especial para mí, ya que me ha dado la oportunidad de tomar la alternativa” y comenzar a rodar en el escalafón de matadores. El cartel es muy apetecible para los aficionados, tres toreros con menos de un año de alternativa, pero Plaza tiene claro que “yo seré fiel a mis formas y a mi concepto, si puede verse y salir algo de eso el 29 bien, sino ya saldrá más adelante, pero siempre con honestidad y verdad”.

Vellosino Vs. Araúz de Robles

La Ganadería El Vellosino llega desde Salamanca para debutar en la Copa Chenel. Para esta casa, supone “una cita muy bonita, muy importante”. Este certamen supone “un gran atractivo para el mundo del toro, es un certamen que con gran acierto se ha inventado, y está teniendo una respuesta muy buena por parte de la afición”. El formato duelo ganadero “creo que se debería hacer más” ya que “al igual que los toreros compiten, para que los ganaderos podamos competir, que ahí es donde se ve dónde está una ganadería”. Los toros reseñados van “muy rematados, hay un cinqueño y el resto cuatreños” sabiendo “que para estas fechas es difícil tener los toros rematados”. La esperanza para la tarde “es que todo salga bien, vamos con mucha ilusión y que los aficionados puedan disfrutar tanto de los toros como de los toreros”.

Araúz de Robles repite en esta Copa Chenel tras debutar en la edición del año pasado, y para dicha ganadería significa “un reconocimiento al trabajo que venimos realizando los últimos años”.