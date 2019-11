Pepe Moral: “A veces tienes que resetear la mente y empezar de nuevo”

No ha sido una temporada fácil para Pepe Moral. El torero de Los Palacios ha arrastrado una lesión de rodilla que se produjo en la tempranera Feria de Valdemorillo. Una campaña que pasó en blanco en plazas como Madrid y Sevilla y que tuvo, sin embargo, un final feliz con sus triunfos en Sanlúcar de Barrameda y Arles.

Con el final de temporada, Moral ha pasado por el quirófano y esta semana relataba en El Albero que “ya estoy bien, después de la operación la recuperación va muy bien. Ya estoy toreando de salón, no tengo dolores y tengo buena estabilidad en la rodilla, que es lo que estuve arrastrando todo el año”.

La decisión de no pasar por el quirófano tras la lesión, en palabras del torero, “fue mía porque no quería perder corridas. Si me hubiese operado cuando la corrida no mejoraba, me hubiese perdido Sevilla y Madrid. Le di muchas vuelta y tiré para adelante, quizá fue error mío porque he tenido una cuesta arriba todo el año que me ha lastrado todo el año. Somos humanos aunque no me arrepiento de lo que hice”.

Pepe Moral relató en COPE el calvario vivido y sufrido durante este año por culpa de esta lesión. “Primero vienen los problemas físicos. Que quieres pero no puedes. Después psicológicamente te afecta, porque ves que pasa otra tarde y no pasa nada. Se te hace un mundo todo. Los toreros le damos mucho a la cabeza y a veces tienes que resetear la mente y empezar de nuevo”

Por ello, “lo primero que decidí cuando acabé la temporada fue operarme”, continuó explicando Pepe Moral, “y después buscar un camino nuevo. Dejé a Julián Guerra y busqué a alguien que tuviera otro punto de vista del torero. Con el que pueda crecer como torero en otros ámbitos. Llegó Lionel Buisson y creo que es un taurino reconocido que ha estado con toreros imporantes. Sé que es un camino difícil y duro y que tiene que volver el mejor Pepe Moral. Los toreros tienemos que tener motivaciones e ilusiones, y a día de hoy las tengo al lado de Lionel”.

“No hay un día que no piense en Manolo Cortés. En cada corrida, en cada entrenamiento...”

Sobre su relación con Julián Guerra, el torero palaciego reconoció que “cuando lo hice con él sabía que no tenía buena prensa, pero lo hice conscientemente. Con él he aprendido muchas cosas buenas y con eso me quedo. Con él tengo muy buena relación e incluso le he dicho que he sido el único torero con el que ha acabado bien”.

La temporada concluyó con dos grandes triunfos en la Corrida Magallánica de Sanlúcar de Barrameda y en la Feria del Arroz de Arles. Pepe Moral, sin embargo, no tiene dudas, y se queda “con la de Sanlúcar”. Allí indultó a 'Milhijos' de Victorino Martín. Un toro de los que cambian tendencias “porque llegó en un momento en el que anímicamente estaba bien pese a los dolores de la rodilla. Dios está ahí arriba y me puso a ese toro en mi camino para recobrar esa moral que no tuve durante todo el año”, concluyó Pepe Moral.