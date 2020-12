La pandemia obliga a un Bolsín de Ciudad Rodrigo con tientas a puerta cerrada y final con vacas

La celebración de la edición de 2020 del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo traerá modificaciones respecto a su habitual desarrollo.

Una de ellas será la celebración de las habituales tientas clasificatoriasa puerta cerrada en las fincas que la organización había previsto en un primer momento. Serán los ganaderos lo que determinarán el control de acceso a sus dependencias para la celebración de estos tentaderos.

La segunda, será que en la final del certamen no se lidiarán erales como es costumbre desde 2015, si no que se jugarán vacas de la ganadería de Aldeanueva, según informa La Gaceta de Salamanca. Un festejo que se llevará a cabo en la finca 'Cilloruelo' de este hierro salmantino y no como era habitual en la plaza de tientas del Hotel Conde Rodrigo de la localidad mirobrigense.

Andrés Sevillano, Presidente de la Agrupación Taurina de Ciudad Rodrigo, en declaraciones a este medio ha explicado que "las exigencias impuestas por la Junta de Castilla y León nos han obligado a tomar esta decisión a nuestro pesar, al no poder asumir todos los requisitos que nos imponen”.

La lista de fechas y ganaderías que programa la 65 edición del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo es la siguiente:

Sábado 16 de enero .- Vacas de Murteira Grave , en la finca La Galiana. Mourao (Portugal)

.- Vacas de , en la finca La Galiana. Mourao (Portugal) Domingo 17 de enero .- Vacas de Juan Pedro Domecq , en la finca “Lo Alvaro” Castillo de las Guardas (Sevilla)

.- Vacas de , en la finca “Lo Alvaro” Castillo de las Guardas (Sevilla) Sábado 23 de enero .- Vacas de Luis Ortiz de Urbina , en la Finca “El Sierro”. Martín de Yeltes (Salamanca)

.- Vacas de , en la Finca “El Sierro”. Martín de Yeltes (Salamanca) Domingo 24 de enero .- Vacas de Antonio Palla , en la finca “Moscosa”. Ledesma (Salamanca)

.- Vacas de , en la finca “Moscosa”. Ledesma (Salamanca) Sábado 30 enero .- Vacas de Agustinez , en la Finca Agustinez, San Muñoz (Salamanca)

.- Vacas de , en la Finca Agustinez, San Muñoz (Salamanca) Domingo 31 de enero .- Vacas de Sánchez Herrero , en la finca Alvarillo, El Bodon (Salamanca)

.- Vacas de , en la finca Alvarillo, El Bodon (Salamanca) Sábado 6 de febrero .- Vacas de Ramón Rodriguez , en la finca Espioja, Ledesma (Salamanca)

.- Vacas de , en la finca Espioja, Ledesma (Salamanca) Domingo 7 de febrero .- Final con vacas de Aldeanueva, en la Finca Cilloruelo, Tenebrón (Salamanca)

Y la lista de novilleros inscritos en el XLV Bolsín Taurino es la siguiente: