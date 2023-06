El oficio de Rubén Pinar le reporta el triunfo en la Corrida de Asprona

Once puertas grandes consecutivas en Albacete lleva el torero Rubén Pinar. Ya tiene su once de gala, cifra que es mareante de por sí. En Asprona, Pinar logró el triunfo con una faena marca de la casa, haciendo gala del oficio que atesora. Por su parte, Mario Sotos y José Fernando Molina, que completaban el cartel, cortaron una oreja cada uno. El encierro, donado íntegramente por la divisa de “Las Ramblas”, contó con un buen toro, el cuarto, premiado con la vuelta al ruedo. El resto, estuvieron lejos de lo deseado. Y la entrada, floja. Algo más de un tercio. Hay que lograr que la ciudad y provincia vuelvan a tener ese apego hacia la corrida de Asprona. Que el ejemplo dado por el ganadero y toreros este año, de no cobrar, comience a cundir de nuevo entre otros diestros con más renombre y tirón. Porque cualquier ayuda es poca si sirve para mejorar la calidad de vida de las casi 1.800 Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) que atiende la entidad en la provincia de Albacete. Porque es benéfico y eso debe traducirse en beneficios para la asociación. Hay que empezar a plantear desde ya nuevas fórmulas para revitalizar la anteriormente denominada Corrida de España. Hay que seguir en la carrera de la solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan. Pero para continuar esforzándose en la carrera hay que tener bien hidratada la taquilla.

Renqueante casi de salida debido a su más que limitada fortaleza, el que abrió plaza marcó un combate nulo en varas y poco que rascar en banderillas. Tras brindar Pinar a los miembros de la asociación Asprona, intentó plantear faena ante la muy aplomada condición. Ni a derechas ni a izquierdas: voluntad y tesón ante un muro sin un ladrillo de casta. Tras pinchazo en lo alto, sumando estocada atravesada y un punto caída, se terminó el anodino primer capítulo.

Tras el descanso, dejó un inicio capotero con el cuarto que tuvo eco en los tendidos. Se fue complicando, especialmente por el pitón derecho, lo que causó la precaución de los banderilleros y que se colocaran las banderillas como se hacen: de una en una. Pinar le cogió el aire, llevándolo tapado en la muleta y extrayendo lo que llevaba dentro. El de Santiago de Mora aprovechó la movilidad por ambos pitones, destacando varios naturales de buen trazo. Pinchó de nuevo arriba y luego estocada delantera que le valieron el doble trofeo. Y la vuelta al ruedo al toro, que tomaremos más como merecido homenaje a la figura de Daniel Martínez y a la generosidad con Asprona, más que a los méritos vistos en el ruedo.

Mario Sotos salió enfibrado a recibir al segundo. Tras afarolado de rodillas y chicuelinas, el “daniel” quiso ser picado casi en toriles. Tras un puyazo testimonial, salió de la suerte y perdió los cuartos traseros, lo que pareció afligirle en varios momentos de las banderillas, debilidad que no se corrigió durante la faena de muleta de Mario. El diestro lo intentó por activa y por pasiva en labor de cercanías, con varios circulares, y algún desajuste que provocó un topetazo, con desarme casi al final del trasteo. Mató de estocada con pérdida de muleta y un golpe de descabello, obteniendo el primer trofeo de la tarde.

El quinto no cumplió en varas y se dolió en banderillas. Tras un nuevo brindis a Asprona, Sotos de las vio con otro astado que no estaba por la labor de desplazarse más que lo necesario, así que el matador tuvo que porfiar de todos los colores, con un poco más de intensidad en una serie al natural, pero la mínima transmisión del toro, terminando a la defensiva y muy apagado, aguó la fiesta. Mató de tres pinchazos y media.

Molina lanceó a la verónica componiendo la figura en el tercero. El toro empujó algo más en varas que sus predecesores, pero tampoco iba sobrado de fuerzas. Tras banderillas con alguna apretura, José Fernando brindó a otro palco con usuarios de Asprona. Molina procuró llevarlo largo y templado, pese a alguna colada toreando a derechas. Idéntico resultado al natural, con algún natural por bajo gracias a la humillación del toro. Cambió de mano para robar alguno más a base de exponer para coger la espada, tirarse con todo y dejar una estocada notable. Faena corta, en consonancia con el juego del toro. Tras el golpe del puntillero, cortó una valerosa oreja que tuvo cierta petición de la segunda, quizás excesiva.

El sexto, no mejoró la nota global del encierro en ninguno de los capítulos de su lidia. José Fernando únicamente pudo justificarse ante un toro insustancial. La mansedumbre se llevó la llave de la puerta grande. Lo mejor, sin duda el habilidoso y certero espadazo, previo a tres golpes de descabello.

FICHA DEL FESTEJO

Albacete, domingo 18 de junio de 2023. Corrida de Aprona. Un tercio de plaza.

Toros de Las Ramblas, correctos de presentación. Flojos y bajos de casta. El mejor el cuarto, premiado con la vuelta al ruedo.

Rubén Pinar, ovación y dos orejas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mario Sotos, oreja y saludos tras aviso.

José Fernando Molina, oreja y ovación.