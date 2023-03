Morante recoge su tercer Memorial Manolo Vázquez en el 'El Aero' de Sevilla

El Real Club de Andalucía 'El Aero' hizo entrega anoche de su prestigioso Trofeo Memorial Manolo Vázquez al matador de toros José Antonio 'Morante de la Puebla' en un acto de gran nivel que de nuevo contó con la asistencia de importantes personalidades de la sociedad sevillana. El galardón destaca el conjunto de su actuación en la Maestranza y reconoce su reto de torear 100 corridas en la temporada 2022. Morante ya ganó este premio en las temporadas 2016 y 2021.

En el acto de entrega, celebrado en la sede del Aero en la calle Álvarez Quintero de Sevilla, participaron el presidente de El Aero, Enrique Moreno de la Cova, el ganadero Carlos Urquijo, que dedicó un poema al premiado, y Manuel Vázquez Gago, ganadero e hijo del maestro al que rinde homenaje este premio.

Después de recibir el galardón -un busto del recordado torero Manolo Vázquez- de manos del jefe de la Fuerza Terrestre en Sevilla, el Teniente General Carlos Melero y Claudio, Morante de la Puebla pronunció unas palabras en las que tuvo un emotivo recuerdo del maestro sevillano, a quien agradeció sus sabios consejos y que, ya gravemente enfermo, le dijo: "Estás toreando como hay que torear". Morante reconoció que "aquellas palabras me entusiasmaron porque me demostraron que no iba por mal camino".

Este prestigioso trofeo se creó hace 16 años en homenaje al maestro Manolo Vázquez. En ediciones anteriores ha recaído en figuras como Enrique Ponce, César Rincón, José María Manzanares, Julián López ‘El Juli’ (dos ocasiones), Núñez del Cuvillo, Lama de Góngora, los hermanos Miura, Pepe Moral, Eduardo Dávila Miura, Morante de la Puebla (tres ocasiones), Antonio Ferrera, Juan José Padilla y Pablo Aguado.