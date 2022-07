Martín y De la Calzada, a por el cetro novilleril de Castilla y León

Un duelo entre Ismael Martín y Jesús de la Calzada con novillos de dos ganaderías que pastan por tierras charras José Cruz y Jose Enrique Fraile de Valdefresno, sin duda una final de altura tanto novilleril como ganaderamentehablando, ya que los dos hierros ganaderos resultaron ser triunfadores la pasada edición del Circuito.

Ismael Martín, ya sabe lo que es llegar a una final y ser ganador de un proyecto de esta índole, ya que fue el triunfador del Circuito de Novilladas sin picadores de Castilla y León 2020, se ganó su puesto en esta edición por méritos propios, debutó con caballos en Arenas de San Pedro cortando 4 orejas, abrió la puerta grande de Lerma y el pasado domingo en Valencia de don Juan consiguió otros 3 premios, nada se le resiste al joven de Cantalpino. Para Ismael supone: “un paso muy importante en mi carrera he llegado hasta la final y hay que rematarlo ganando, he crecido como persona y como torero durante este circuito, ya solo por eso estar aquí me llena de ilusión”.

Jesús de la Calzada, un gran descubrimiento de este Circuito. Peleando desde el primer momento por llegar a la final de Tordesillas, ya que el joven se clasificó para formar parte de este proyecto en el bolsín celebrado en Garcigrande. Novillero también debutante con los del castoreño en esta edición, Jesús de la Calzada ha salido a morder cada tarde, tres puertas grandes avalan su paso por el Circuito. El joven tiene claro que: “quiero ganar este circuito, para que se me abran más las puertas, para mi es muy ilusionante llegar a la final con un compañero al que tengo mucho aprecio”

Dos hierros salmantinos en la final

Las ganaderías que completan el cartel y que por lo tanto serán también rivales en el ruedo al igual que los novilleros son: José Cruz, de procedencia Daniel Ruiz y Jose Enrique Fraile de Valdefresno, de procedencia Lisardo Sánchez y Atanasio Fernandez.

Hablamos con Rafael Cruz Iribarren, ganadero de José Cruz que nos muestra su agradecimiento al volver a contar con su ganadería en esta edición. Para Rafael, participar en este proyecto supone: “un apoyo a todo lo que son las novilladas, que por desgracia se siguen haciendo muy pocas y es nuestra forma de ayudar al futuro de la tauromaquia, quiero añadir que para nosotros es muy bonito compartir cartel con la ganadería de Jose Enrique Fraile de Valdefresno ya que tenemos una gran amistad con ellos y es preciosa la rivalidad amistosa que tenemos ante esta gran final”. Sobre sus novillos, el ganadero nos adelanta que: “el nº32 viene de un toro muy contrastado, de muy buena reata y el nº53 de un toro menos contrastado pero también de muy buena reata, el 32 es más cómodo de cara y muy bien hecho con cuello, el 53 es algo más alto y más serio”

Por otro lado, contamos con la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno, Maria Fraile la joven ganadera nos cuenta que está muy ilusionada de que su ganadería forme parte de la final del Circuito, y que para ellos es todo un honor además de una gran responsabilidad ya que hay que dar la talla. En cuanto a cómo serán los novillos de su hierro nos cuenta que: “son de dos sementales distintos, pero dos sementales de los que hemos tenido muy buenos resultados, las hechuras acompañan y están muy en el tipo de la casa y son bajitos”

Actividades alrededor de la final

Durante todo el día se realizarán actividades en las inmediaciones de la plaza de toros, encierro infantil, taller de banderillas, vermut con charanga y actuación de flamenco antes y después del festejo.