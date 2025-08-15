Marco Pérez lidiará cuatro toros en la corrida de este viernes en Illumbe, ante la baja de Morante

El joven matador salmantino Marco Pérez lidiará los cuatro toros de Núñez del Cuvillo dispuestos para la corrida mixta anunciada para mañana en San Sebastián, de la que es baja Morante de la Puebla tras la cornada sufrida el pasado domingo en Pontevedra.

En cartel de este festejo, considerado mixto al lidiarse a la vez toros y novillos, estaban ya anunciados ambos matadores junto a la novillera segoviana Olga Casado, que lidiará dos utreros de la divisa de La Purísima después de recuperarse de la lesión en un hombro que le hizo caerse ayer, miércoles, de la novillada de la feria de Gijón.

La empresa BMF, gestora del coso de Illumbe ha resuelto así una baja tan notable como la de Morante, teniendo en cuenta que todas las primeras figuras del momento tienen compromisos este viernes, 15 de agosto, en distintas plazas de España y Francia, en el que tradicionalmente se considera el día más taurino del año.