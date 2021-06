Manzanares en el recuerdo y en el triunfo de su hijo y El Juli en Alicante

José María Manzanares en el recuerdo. De sus hijos, de todos los profesionales de luces, de los aficionados. De Alicante, su ciudad. Así se vivió en la previa de la primera corrida de toros de la Feria de Hogueras. La emoción a flor de piel recordando que tal día como hoy se cumplían 50 de su doctorado como matador de toros de manos de dos leyendas: Luis Miguel Dominguín y Santiago Martín ‘El Viti’.

Toreó con lentitud y empaque El Juli a la verónica al toro de Garcigrande que abrió plaza. Como aire ‘manzanarista’ tuvieron las chicuelinas de manos baja con las que quitó tras el simulacro del tercio de varas. El brindis a los hijos del maestro alicantino, y el inicio de faena por bajo, para aprovechar la claridad de la embestida del toro por ese pitón. Y una primera tanda de rotundo trazo a derechas. Mano baja y largo el muletazo con el toro embistiendo con temple y ritmo. A izquierdas no se daba con tanta excelencia el pupilo de Justo, pero el mando de Julián le hizo firmar una tanda notable por ese pitón. Volvió a la diestra para terminar de aprovechar otra serie en la que el toro mostró su buen fondo. Pinchó antes de enterrar una estocada casi entera, trasera y tendida, que ralentizó la muerte del animal y necesitó un golpe de verduguillo, lo que enfrío a los tendidos.

Manzanares, con ese traje canela y oro que vistió su padre, recibió con una larga en el tercio al primero de su lote. Éste de Garcigrande fue un animal bajo de raza, con tendencia a la huida y sin fijeza en los engaños. El diestro aplicó la receta que pedía un toro así. Muleta en la cara para ir engarzando los muletazos sin que el toro pusiese rumbo a tablas. No siempre lo consiguió por la mansa condición de su oponente. Y cuando lo sujetó, la sosería del toro hizo que la emoción no brotase en los tendidos. La estocada, eso sí, fue de libro, en toda la yema. Moral de necesidad. La petición de oreja no fue rotunda, pero el palco consideró que sí fue mayoritaria.

El tercero trajo buenas hechuras, pero escaso fondo. El Juli se mostró paciente siempre. Fue encelando poco a poco al toro del hierro salmantino para terminar exprimiéndolo en la distancia corta. Embistió más el torero que el toro. La estocada, contundente y la oreja como recompensa para lo realizado.

El colorado cuarto tampoco fue un dechado de raza en los primeros tercios. Sin embargo, rompió a embestir con buen aire cuando llegó al de muleta. Mejor por el pitón derecho, por donde cogía el engaño con más celo y mayor estilo. La faena, tras un inicio sin terminar de romper, estalló tras una notable tanda a derechas de Manzanares. Reunión y ligazón aprovechando la embestida del ‘garcigrande’. Después, una serie más por este lado y con la misma resolución. A más la faena, que remató de un soberbio espadazo en la suerte de recibir. Perfecta la ejecución y la colocación del acero. Y dos nuevas orejas como recompensa para el torero y una exagerada vuelta al ruedo para ‘Compositor’.

Más basto de hechuras y bruto de condición resultó el burraco que hizo quinto. El Juli limó las asperezas y enceló al toro a base de técnica y temple. Mandona resultaron una tanda a izquierdas, rotunda de principio a fin, y la siguiente en redondo con la que puso a la plaza en pie. Dejó un pinchazo hondo muy trasero y tendido que tuvo que refrendar con un golpe de descabello.

El anovillado sexto tuvo bondad y nobleza en la muleta de Manzanares, que vio pronto que el pitón del toro era el izquierdo. Por ahí surgieron varias tandas con su habitual empaque y estética. A derechas también firmó otra serie bien resuelta. El toro perdió la fijeza en el engaño a la hora del embroque cuando entró a matar y la estocada viajó algo trasera. Una amable oreja recompensó el conjunto.

Alicante, jueves 24 de junio de 2021. 1ª de Feria. Lleno de ‘No hay billetes’ sobre el aforo permitido.

Toros de Garcigrande, de correcta presencia y desiguales hechuras. Noble y enclasado el 1º; un 2º manso y huidizo; bajo de casta el 3º; el 4º, ‘Compositor’ de nombre, Nº 9, 04/17 y de 495 kg, resultó noble y con un buen pitón derecho el toro, premiado con la vuelta al ruedo; manejables 5º y 6º.

El Juli, saludos tras aviso, oreja y oreja.

José María Manzanares, oreja, dos orejas y oreja.