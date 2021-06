Manuel Perera reaparece este sábado en la plaza de toros de Cazorla

En un principio su cita era en Sanlúcar, en la primera novillada del Circuito de la Liga Nacional de Novilladas pero fue imposible tras la gravísima cornada sufrida en la plaza de toros de Vistalegre el pasado 17 de mayo. Finalmente será en Cazorla este domingo en el tercer festejo de este certamen.

El tópico “los toreros están hechos de otra pasta” cobra sentido de la mano de este novillero que recibió dos cornadas de 30 y 40 cm en la zona abdominal con un parte médico espeluznante y que le dejan dos cicatrices con un centenar de puntos. En menos de un mes Manuel Perera llega más fuerte mentalmente que nunca:“Nos marcamos ese objetivo de estar el 12 en Cazorla y eso ha sido clave para recuperarme. Tengo muchas ganas de que llegue ese día porque es un Circuito muy importante y donde espero no fallar a las personas que confiaron en mí”.



Con el extremeño hablamos de varios puntos clave en este mes y a lo largo de su vida. No recuerda muy bien el momento exacto del percance:“No recuerdo mucho, solamente que me agarré con la mano las tripas, el paquete intestinal, pero lo hice por instinto, en ese momento no lo sentí. La cornada sé que pasó pero no le echo muchas cuentas, es algo por lo que tenemos que pasar todos los que queremos ser toreros”.



Aunque ahora lo vemos sonriendo, pasó momentos muy duros en el hospital:“Los primeros días en el hospital fueron muy duros, con muchos dolores, los intestinos no me funcionaban y como no tenía nada dentro vomitaba bilis. También me pusieron una sonda nasogástrica y no la aguanté, fueron días complicados. Yo lo veía todo negro pero también te digo que tuve una persona a mi lado, el maestro Padilla, que fue clave, ha sido mi ángel de la guarda para superar esto”.



Le preguntamos cuántos puntos lleva y con humor nos cuenta que casi cien.“En una tengo casi 40 y en la otra casi 50. Un día me aburría y me puse a contar”.



Cuando estaba en el CART en México le llegó la posibilidad de entrar en esta Liga Nacional de Novilladas y era y es su máximo aliciente esta temporada:“Yo pondré todo mi esfuerzo para ser el triunfador, por eso no quería perderme esta cita de Cazorla. Desde que me enteré que participaba en este circuito sabía que era muy importante para mí".

Llega su regreso, menos de un mes después, y lo hará en Cazorla el próximo sábado 12 de junio, a las 19h ante novillos de Martín Lorca- Escribano Martín y El Cotillo-Hnos Collado Ruiz. Hará el paseíllo junto a Miguel Polope y Christian Parejo, que debutará con picadores.