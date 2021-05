Los ganaderos riojanos piden un un protocolo para espectáculos taurinos

La Asociación de Ganaderos de Reses Bravas de La Rioja han pedido a la Federación Riojana de Municipios (FRM) que se cree un protocolo para poder realizar espectáculos taurinos en la comunidad.



La FRM ha explicado en un comunicado que su presidente, Daniel Osés, y el Vicepresidente, Carlos Paul, han mantenido un encuentro con representantes de Asociación de Ganaderos de Reses Bravas de La Rioja y organizadores de festejos taurinos para valorar la difícil situación que atraviesa el sector en esta región.



Los representantes del sector han trasladado que desde octubre de 2019 han perdido la facturación derivada de esta actividad, al no haberse celebrado ningún festejo debido a las medidas restrictivas provocadas por la covid-19.



Por parte de los ganaderos, no solo padecen la falta de ingresos, sino que el mantenimiento de los animales hace su situación aún más complicada.



A su vez han defendido la necesidad de contar con un protocolo y un aforo que haga viable la celebración de espectáculos taurinos, así como la necesidad de ayudas para el sector en tanto en cuanto no se les permita llevar a cabo su actividad.



Los representantes del sector taurino han solicitado apoyo para que se dé visibilidad a su situación y se cuente con ellos a la hora de retomar la celebración de eventos.



Por parte de la FRM, Daniel Osés ha mostrado su disposición a estar en comunicación y coordinación constante con el sector así como con las autoridades sanitarias.