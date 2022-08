Las Ventas, banco de pruebas de Fuente Ymbro para las calles valencianas

La tercera corrida que lidiaba Fuente Ymbro este año en Las Ventas bien podía haberse jugado por las calles de cualquier festejo popular de los que se celebran por tierras valencianas. Un encierro pasado de edad con animales cercanos a los seis años de edad, muy serio de cabezas y que ofreció muy escaso juego. Toros vacíos por dentro, marcando querencia y que cuando embistieron, lo hicieron sin poder ni emoción. Supuestamente queda una corrida de Ricardo Gallardo para la Feria de Otoño. Como si no hubiese más ganaderías en el campo bravo… De momento, al hierro gaditano le han funcionado mejor en Madrid las novilladas que las corridas.

La única oreja del festejo del día de La Paloma la paseó Ángel Sánchez con el quinto, que tuvo sus veinte arrancadas potables en el tercio de muleta. Una buena condición que mostró ya de salida. El de Alcobendas fue volteado en la primera tanda a derechas tras el de pecho. Esas primeras tandas tuvieron buena composición, buen trazo, pero no terminaron de ser rotundas. Después, el pupilo de Gallardo echó el cierre y Ángel tuvo que tirar de toreo encimista para levantar las ovaciones desde el tendido. Lo mejor, de largo, la estocada con la que tumbó al toro. Arriba el estoque, lo que levantó una petición que desembocó en una petición de oreja veraniega que fue atendida por el palco.

Antes, en su primero, el de Fuente Ymbro marcó su mansedumbre y querencia a tablas desde los primeros tercios. Ángel Sánchez estuvo fácil y sin apreturas con él. Planteó faena entre las dos rayas y dejó algún natural bien trazado dentro de un conjunto de escaso eco y relieve. Lo avió de una casi entera.

Muy serio fue el primer cinqueño de ‘fuenteymbro’ con el que confirmó alternativa Adrien Salenc. Un animal que tuvo una movilidad engañosa, ya que cuando embestía lo hacía sin clase ni entrega. Muy firme el francés, que ligó dos tandas a derechas con cierto mando que llegaron a los tendidos. En la tercera el animal ya no tragó y se lo echó a los lomos. Tremendo el volteretón, aunque sin consecuencias para Adrien. Volvió a la diestra, pero sin encontrar respuesta por parte del toro. La espada se le fue a los blandos y resultó letal.

El sexto blandeó y se defendió cuando Salenc le quiso apretar. El galo volvió a ser volteado cuando estaba puesto al natural. Le buscó las vueltas en las cercanías sin resultados tangibles. Lo mató con habilidad.

Tuvo nobleza y buen son el primero del lote de Jairo Miguel. No le sobraban las fuerzas, por lo que era fundamental el pulso y la levedad en los toques, algo que no siempre consiguió el cacereño. La faena, pese a la voluntad del torero y la bondad del toro, no terminó de despegar. Media estocada en buen sitio no fue suficiente y tuvo que usar con acierto el descabello al primer intento.

No tuvo mal aire al embestir el segundo de Jairo Miguel. Sin embargo, no hubo comunión entre ambos. Siempre por fuera y sin terminar de apurar las embestidas, la faena de Jairo Miguel tuvo temple pero no cruzó nunca la frontera de lo políticamente correcto. Y así, en Madrid, es difícil decir algo. Los tendidos se dividieron cuando salió a saludar la ovación tras una estocada casi entera eficaz.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, lunes 15 de agosto de 2022. Menos de un cuarto de plaza (4.901 espectadores según la empresa)

Toros de Fuente Ymbro, bien presentados, muy serios. Pasados de edad, casi todos cercanos a los seis años. De juego descastado en conjunto. Los que embistieron con nobleza lo hicieron sin poder ni emoción.

Jairo Miguel, saludos y división al saludar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ángel Sánchez, palmas y oreja.

Adrien Salenc, que confirmaba, saludos y ovación de despedida.