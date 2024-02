Julio Méndez corta la única oreja en la segunda semifinal del 'Kilómetro Cero' de Vistalegre

FICHA DEL FESTEJO MADRID, sábado 24 de febrero de 2024. 2ª Kilómetro Cero. Un cuarto de plaza



_ Tres erales de HERMANAS ORTEGA (1º, 4º y 5º), de escasa presencia y juego desigual. Destacó la nobleza del primero; y tres más de GINÉS BARTOLOMÉ (2º, 3º y 6º), más cuajados y de juego noble segundo y sexto.



JESÚS YGLESIAS (E.T. Salamanca), vuelta. JULIO MÉNDEZ (E.T. Badajoz), oreja. SERGIO ROLLÓN (E.T. El Juli), saludos tras aviso. JAIRO LÓPEZ (E.T. Anchuelo), vuelta. RAFAEL DE LA CUEVA (E.T. Yiyo), saludos tras aviso. PEDRO RUFO (E.T. Toledo), vuelta tras aviso.