Tras la fórmula del bombo impuesta por Simón Casas, el bombazo final ha llegado a escasas horas de presentarse los carteles de la Feria de San Isidro. Se imponía la cordura y Enrique Ponce, pese a sus intenciones, no podrá torear en Madrid por culpa de la grave lesión de rodilla que sufrió este lunes en Valencia.

La Feria de San Isidro quedaba muy tocada ya que esta baja de Ponce se sumaba a las ausencias iniciales de Morante de la Puebla, José María Manzanares y El Juli, por no aceptar el bombo, y de Alejandro Talavante, alejado de los ruedos temporalmente. La triple presencia de Andrés Roca Rey, una de ellas con toros de Adolfo Martín, no tapaba el hueco que dejaba la práctica totalidad de la primera línea de escalafón. Más de un mes de toros no podía sostenerse solo con el tirón del joven peruano.

Así que Simón Casas ha tenido que desdecirse de su idea inicial para buscar una solución de última hora. Y esa bola que no entró en el bombo y que finalmente sí estará en San Isidro ha sido la de Julián López El Juli. El autor de la mejor faena del San Isidro 2018 ha llegado a un acuerdo con Plaza 1 este viernes para ocupar los dos puestos que dejaba vacante Ponce. Una tarde en San Isidro y otra en la Corrida de Beneficencia.

Así, El Juli y Roca Rey serán los dos grandes reclamos de una Feria de San Isidro con mejor nota media para el aficionado y de menor nivel para el gran público, sin muchos nombres rimbombantes como reclamo de este tipo de espectador. Veremos cómo repercute esto en el número de abonados del ciclo isidril.

A las tres tardes de Roca Rey y las dos de Enrique Ponce, hay que añadir las tres que también tienen contratadas diestros como Alberto López Simón, Álvaro Lorenzo, Antonio Ferrera, Diego Urdiales, Emilio de Justo, Ginés Marín, Octavio Chacón, Paco Ureña y Sebastián Castella. De entre todos ellos, destaca la apuesta de Emilio de Justo, que sin entrar en el bombo, pidió las corridas de Victorino Martín y Baltasar Ibán, a las que suma la de Jandilla.

Este año no habrá ninguna alternativa pero sí dos diestros confirmarán la suya. El onubense David de Miranda y el toledano Ángel Téllez, que este domingo torea la novillada inaugural de la temporada venteña y el próximo 6 de abril tomará la alternativa en Guadalajara.

En el apartado de rejones, por Las Ventas pasarán un año más Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Ventura, éste último dos tardes, pero sin coincidir en un mismo cartel.

En cuanto a las ganaderías, habrá reses de hasta nueve encastes distintos aunque con preponderancia de hierros provenientes del tronco Domecq. Vuelven los toros de Cuadri a San Isidro y habrá un homenaje al centenario del hierro de Albaserrada con el anuncio durante tres días seguidos de las ganaderías de Victorino Martín, Adolfo Martín y José Escolar. Doblarán presencia Alcurrucén (dos corridas), La Quinta (corrida y novillada) y sobre todo destaca el triplete de Fuente Ymbro (dos corridas y una novillada).

Los carteles completos presentados son los siguientes:

FERIA DE LA COMUNIDAD

Miércoles 1 de mayo .- Novillos de Montealto para Pablo Mora, Diego San Román y Fernando Plaza.

.- Novillos de Montealto para Pablo Mora, Diego San Román y Fernando Plaza. Jueves 2 de mayo .- Corrida Goyesca. Toros de José Luis Pereda-La Dehesilla para Cristian Escribano, Francisco José Espada y Ángel Sánchez.

FERIA DE SAN ISIDRO