Juan de Castilla, evolución favorable y prueba en el campo para decidir si torea en Dax y Madrid

Juan de Castilla ha confirmado a COPE que la evolución de la cornada sufrida en Bayona es favorable y que este miércoles decidirá si reaparece en sus próximos compromisos.

El torero colombiano ha contado a COPE que su recuperación tras la grave cogida sufrida el pasado 31 de agosto en Bayona evoluciona de forma favorable. El torero colombiano, que fue intervenido de dos cornadas de 25 y 10 centímetros, ha señalado que está siendo sometido a curas médicas diarias y que ya ha comenzado a hacer ejercicio y a torear de salón para recuperar sensaciones.

“Me encuentro mejor, con ganas de vestirme de luces cuanto antes”, ha reconocido el diestro, que ha anunciado que este miércoles se probará en el campo para comprobar si está en condiciones de afrontar sus próximos compromisos. La decisión será clave de cara a confirmar su presencia en la corrida del sábado en Dax y, sobre todo, en la cita del domingo en Las Ventas, donde tiene previsto actuar apenas dos semanas después del percance.

Pese a la dureza de la cornada, Juan de Castilla se aferra al optimismo y a la preparación mental que ya le permitió caminar por su propio pie a la enfermería el día del percance. Su evolución está siendo seguida muy de cerca por los médicos, pero el torero insiste en que su intención es no perderse citas tan importantes en su temporada como Dax, Madrid y Riaza.