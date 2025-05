Ismael Martín, ante su confirmación en Las Ventas: “Vengo más hecho y con la ilusión a flor de piel”

Publicado el 10 may 2025, 11:49

Ismael Martín, joven torero salmantino, ofreció este viernes en la Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas una lección de torería y principios en el Aula Cultural de Tauromaquia organizada por la Unión de Abonados de Madrid, a la que asistieron cerca de un centenar de aficionados. El acto, que se prolongó durante más de una hora, sirvió para que el torero compartiera no solo su técnica, sino también su motivación personal y artística.

"Quiero llegar a lo más alto en el toreo para ayudar a mi familia y cumplir los sueños que tengo desde niño", confesó con sinceridad al inicio del encuentro. Una declaración que marcó el tono de una jornada donde se entrelazaron la pasión, la humildad y la entrega.

Durante la sesión, Ismael Martín dirigió una exhibición de toreo de salón, mostrando su dominio tanto con el capote como con la muleta. Ejecutó el Quite de Oro, verónicas con pureza, faroles, pases cambiados por la espalda, rodilla en tierra y de pecho, destacando su gusto por torear "muy puro" y con variedad.

"Me gusta beber de muchas fuentes artísticas, aunque el Maestro Fandi es un ejemplo para mí. También me fijo en Julio Robles y el Maestro Capea", explicó el torero, que recordó con ilusión su paso por Madrid como novillero: "El año pasado la afición me supo valorar, este año vengo más hecho y con la ilusión a flor de piel".

El acto finalizó con la entrega de un reconocimiento por parte de la Unión de Abonados de Madrid y una sesión de firmas y fotografías, en la que Ismael Martín se mostró cercano y agradecido.

La cita sirvió como antesala de su confirmación de alternativa, prevista para el próximo 6 de junio en el epicentro de la temporada taurina, la Feria de San Isidro en Las Ventas. Una fecha marcada en rojo en la carrera de este joven diestro.