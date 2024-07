Isaac Fonseca: "Lo intenté porque había una posibilidad, aunque la apuesta salió cruz"

"Dolorido aún, pero mucho menos que ayer después de entrar a matar a ese toro de Cebada". Son las primeras palabras de Isaac Fonseca a COPE para definir su estado de salud tras recaer este lunes en Pamplona de una luxación de codo sufrida el pasado 30 de junio en la plaza de toros peruana de Cutervo.

El azteca, tras una primera valoración en la enfermería donde se le inmovilizó el brazo derecho, fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra para un estudio radiológico. Tras estas pruebas, Fonseca puso rumbo a Madrid donde ya se recupera en su domicilio.

"Tras el golpe del pinchazo, el codo se volvió a salir y se quedó como hacia afuera, se me levantaba al estar fuera y no lo podía mover. El doctor Hidalgo me lo agarró y con una maniobra me lo colocó, pero fue muy doloroso", continúa relatando el joven diestro.

Este hecho le impidió continuar en el ruedo y poder lidiar su segundo toro, algo que para Fonseca "me dio mucha rabia no poder seguir toreando en Pamplona, donde es un sueño estar anunciado. Sabía que estaba muy complicado torear después de la lesión en Cutervo, pero me dijeron que había un oportunidad y aposté por ello".

"A mediados de la semana pasada comencé la recuperación con el fisio, en sesiones de diez horas. Había esa posibilidad y me agarré a ella. Me quedo con esa actitud de intentarlo, aunque la apuesta salió cruz", concluye el torero mexicano.