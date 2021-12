Imanol Sánchez alcanza en 2021 los diez millones de impactos en redes sociales

El potente impacto que esta generando el torero aragonés Imanol Sánchez en redes sociales, las estadísticas arrojadas por el equipo del propio torero lo alzan a un alcance de más de 10.000.000 de personas en 2021, ha generado que " un torero y por ende la tauromaquia" se conciban como algo normal entre la sociedad aragonesa.

El diestro ha sido imagen para el Gobierno de Aragón junto al alpinista Carlos Pauner en el proyecto que pone en valor el territorio y los Alimentos Nobles de Aragón en el cual los dos personajes aragoneses recorren la geografía aragonesa a través de la aventura, proyecto que aglutina ya en redes sociales más de 600.000 espectadores.

Recientemente el ayuntamiento de la ciudad de Borja, también en Zaragoza, ha contado con el torero aragonés para poner en valor su historia, patrimonio, cultura y áreas de deportes a través de un formato híbrido. Además del capítulo completo de 'Descubre Tu Tierra' en el que tanto Pauner como Imanol descubren todo lo que hay en esta ciudad, el propio ayuntamiento ha contado con su imagen para promocionar la ciudad en un autobús publicitario que recorre la ciudad de Zaragoza y un spot de tv que durante todas las navidades se puede visualizar en Aragón TV.

"Quizás para estas campañas me contraten más directamente por el impacto en redes sociales y por los proyectos audiovisuales que se han generado entorno a mi persona, que por el hecho de ser torero. No obstante, esto último es lo que soy y lo cual no hay proyecto que se nombre, algo importante para que al menos en Aragón, se socialice y se conceptué la tauromaquia como algo de nuestro día a día" declara el torero.