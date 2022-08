Gran tarde de José Antonio Lavado en la novillada inaugural de Málaga

José Antonio Lavado, que reaparecía aún con los puntos frescos de la cornada de dos trayectorias sufrida recientemente en Beaucaire (Francia), recibió a su primero por verónicas que no pudieron terminar de ser lucidas por la condición del animal, aunque se desquitó en un quite posterior por chicuelinas.

Brindó a su apoderado José Germán Martín y comenzó la faena de muleta con pases por alto y a pies juntos rematando por bajo. El novillo, de Reservatauro, llegó muy parado a la muleta y José Antonio mostró muchísima disposición y la raza que siempre le caracteriza.

Tuvo que terminar acortando terrenos y metiéndose entre los pitones para poder arrancarle algunos muletazos sueltos. Remató la faena con una ajustadísimas manoletinas.

Con muchos pies salió el burraco que hizo cuarto, al que Lavado quiso parar por verónicas resultando atropellado y volteado aparentemente sin consecuencias. Brindó la faena de muleta al público y desde el primer momento que ya cogió la muleta se le vio con muchas ganas, con su chispa tan característica y que le hace ser distinto y, además, conectar con el público.

El de Benamocarra toreó con mucho temple y gustándose. Una muy buena estocada le permitió cortar la primera oreja de la feria.

El rondeño Pablo Páez recibió por verónicas a su primero, novillo de pocas fuerzas aunque mucha clase. Muy insistente se mostró Páez ante un novillo al que le arrancó algún muletazo suelto.

Tampoco hubo lucimiento con el capote por parte de Páez ante el quinto de la tarde, que derribó al caballo y en la huida tras salir del peto arrolló a José Antonio Lavado. Magnífica labor realizada en banderillas por parte de Cándido Ruíz con el capote y Raúl Cervantes con las banderillas.

Serio novillo al que había que hacerle muy bien las cosas, y Pablo empezó muy firme sobre la mano derecha, bajándole la muleta al animal que, en ocasiones, soltaba la cara al final del muletazo. Cogió la mano izquierda y por ahí el novillo soltaba la mirada y sabía lo que se dejaba atrás, cosa que hizo que se le empezase a ver desconfiando y la faena vino a menos.

Después de un pinchazo hondo y varios descabellos se pudo observar como el novillero se lamentaba de no haber aprovechado una oportunidad tan buena.

Jesús Romero hacía su presentación en La Malagueta como premio al ser el triunfado del XIV Certamen Internacional de Escuelas Taurinas "La Malagueta" en la última edición celebrada en el año 2019.

No se terminó de acoplar con el capote con el novillo que, en su paso por el varilarguero, ya mostró las pocas fuerzas de las que adolecía. Se mostró muy voluntarioso Romero en todo momento durante la faena de muleta pero el animal no le permitía más allá que pases de uno en uno.

No terminó de confiarse con el capote en este sexto y último novillo, de la noche ya, y no pudo obtener lucimiento relevante. Muy buenas intenciones por parte de Romero pero no terminó de redondear la faena, en la que volvió a tocar a destiempo la banda de música dirigida por el maestro Puyana. Tampoco pudo rematar con los aceros.

FICHA DEL FESTEJO

Málaga, sábado 13 de agosto de 2022. 1ª de Feria. Media plaza..

Novillos de Reservatauro, de muy buena presentación, con pocas fuerzas en general entre los que destacó el quinto, de gran clase.

José Antonio Lavado, vuelta tras aviso y fuerte petición y oreja con fuerte petición de la segunda.

Pablo Páez, silencio tras aviso y ovación.

Jesús Romero, silencio y silencio.