Gómez del Pilar: “En los últimos meses el torero ha tirado de la persona, estaba reventado”

Llegó por la vía de la sustitución y a la postre, firmó los mejores pasajes de la segunda corrida de toros de la ‘nueva normalidad’ que ha acogido la plaza de toros de Ávila.

Noé Gómez del Pilar paseó una oreja de peso ante el tercer toro del encierro de Adolfo Martín, una oreja que le deja “sensaciones contrapuestas. Por un lado estoy contento por pasear ese trofeo, pero también con algo de rabia por no haber podido rematar con el sexto, que no me dio tantas opciones y me dejó con la miel en los labios. Aún así, me sentí un privilegiado por torear tras todo lo vivido en estos últimos meses”.

Sobre la faena a ese tercer toro de Adolfo, el torero madrileño relata a COPE que “tuvo un buen pitón izquierdo. Se pudo ver que lo que me propuse mejorar durante el invierno, lo pude llevar a cabo. El toreo consiste en mejorar y evolucionar. En este aspecto estoy contento y hubo una tanda en ese toro en la que me sentí mucho”.

Noé reconoce que se enteró de que iba a torear en Ávila mientras estaba tentando en esa misma mañana de domingo. “Quizá me vino bien. La cabeza estaba con el chip del campo y de torear y quizá por eso llegué a la plaza muy tranquilo y centrado. La verdad es que me sentí muy bien y a gusto durante todo el festejo”.

Sobre cómo podrá rentabilizar esta oreja en una temporada tan extraña cómo ésta de 2020 por culpa del coronavirus, Gómez del Pilar explica que “pienso que puede servirme más a largo plazo. Hay que ser consciente de cómo está la situación actual del mundo del toro y ahora mismo está todo muy parado. Pero para mi circuito, para Francia donde me respetan mucho, puede que esta oreja sirva para que mi nombre siga sonando”.

Por último, Noé explica cómo ha vivido todos estos meses de confinamiento e incertidumbre. “La verdad es que ha sido muy difícil y he acabado reventado, la verdad. Era un año que iba bien encaminado, como nunca en mi carrera. Tenía unas diez corridas ya hechas que se perdieron del día a la mañana por culpa del estado de alarma y la suspensión de la temporada. Era la temporada que podía resolver mi vida y todo se frustró. Para salir de ello, reconozco que el torero ha tirado de la persona para salir adelante. He podido torear en el campo gracias a la generosidad de ganaderos amigos y todo ello me ha hecho ser más fuerte ante las adversidades. Pienso que lo peor ha pasado y ahora toca seguir luchando para cuando lleguen las oportunidades”, concluye Gómez del Pilar.