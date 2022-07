Ginés Marín, en COPE: "Quería mostrarme en plenitud, pero fiel a mi concepto"

El tercer programa de El Albero en la Feria del Norte de COPE Cantabria, dirigido por Sixto Naranjo, ha tenido como protagonista al diestro Ginés Marín, que ha analizado su triunfo este martes en el coso de Cuatro Caminos, en una encerrona que el diestro jerezano saldó con el corte de un total de cinco orejas tras una actuación completa tanto con la muleta como con la espada.

Ginés Marín ha explicado en COPE que "fue una tarde muy emocionante y muy compensatoria para mi después de tanto esfuerzo. La autoexigencia siempre estuvo presente, pero intenté evadirme de la presión por tener que triunfar y cortar orejas. Creo estuve fresco y con la cabeza despejada para intentar adaptarme a los toros que saliesen. Disfruté mucho y aunque uno siempre quiere más, creo que pude mostrarme con la capacidad de aprovechar todo tipo de embestidas"

Para el diestro, la festejo tuvo un punto de inflexión que fue "el cuarto toro de la tarde, el de Juan Pedro Domecq. Hubo un momento en el que parecía el toro que no iba a romper, pero cuando le llegué con la muleta a la cara hubo muletazos con profundidad y despaciosidad".

Ginés ha reconocido que "es una gran resposabilidad anunciarse con seis toros y más en Santander. Cuando todo sale bien y se triunfa, uno se siente muy feliz y orgulloso de lo conseguido".

También ha querido dejar claro que "uno de mis propósitos era mostrarme en plenitud, pero fiel a mi concepto, sin buscar efectismos que dan buenos resultados a corto plazo, pero no benefician para el futuro".

Por último, el joven torero ha relatado la importancia de la espada en un festejo como éste: "La espada siempre es importante, pero en un festejo de seis toros es clave para que la tarde no se haga pesada, para que no se escape el triunfo... me preocupaba pero me vengo encontrando con confianza y ayer tuve la suerte de matar a casi todos bien", ha concluido Ginés.

El análisis del cuarto festejo de la Feria de Santiago

Hoy nos han acompañado en los estudios de COPE Cantabria los periodistas Salvador Ferrer, colaborador taurino de COPE Valencia, e Ismael del Prado, redactor jefe de Toreteate.com.

Ambos han analizado la encerrona de Ginés Marín, las claves del festejo del diestro jerezano y el juego de los toros que se lidiaron.

También, han expresado sus esperanzas ante el festejo de hoy miércoles, que anuncia la reaparición por un día de Eduardo Dávila Miura junto a El Juli y Roca Rey ante toros del Puerto de San Lorenzo.

Programación especial

Durante los días de celebración de la Feria de Santiago, COPE Cantabria dedicará a través del 105.6 FM y de COPE.es -(escucha pinchando AQUÍ) una edición especial de El Albero de 13 a 14 horas con los protagonistas del ciclo taurino santanderino.