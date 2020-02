Garzón: “Esperamos que la afición de Santander se vea reflejada en nuestras ideas”

Cambio de gestión. Santander sorprendió este invierno al anunciar un cambio en el modelo de gestión del coso de Cuatro Caminos. Abandonaba la fórmula de la gestión directa por parte del Ayuntamiento a través del Consejo de Administración de su plaza de toros y sacaba a concurso la Feria de Santiago 2020,

Pronto se deshojó la margarita no si críticas desde ANOET y UCTL por un pliego que restringía el margen de trabajo al exigir determinados toreros y ganaderías. Finalmente, José María Garzón se imponía en el concurso al superar su oferta a las descartadas de Espacios Nautalia 360 y Tauroemoción. El director de Lances de Futuro explicaba todo en El Albero de esta semana.

José María, por razones personales Santander significa mucho para tí...

Sí, he ido mucho allí a los toros y me hace una ilusión tremenda. Estoy contento y agradecido a la afición de Santander y eso me hace estar con toda la responsabilidad del mundo. Es importante no defraudar y hacer un gran proyecto. Estoy seguro que con Lances de Futuro lo conseguiremos.

¿Es comenzar de cero tras el modelo de gestión directa que tenía Santander hasta el pasado año?

La Feria de Santander está consolidada pero hay que darle vida durante todo el año. Y no solamente a la plaza de toros, si no la ciudad. Santander debe tener vida taurina durante todo el año. Así crecerá taurinamente y con ello también su feria

¿Cuál es vuestro plan para ello?

Lo mismo que hacemos en el resto de nuestras plazas. En eso no cambiará nada. Trabajar junto a los estamentos taurinos, las peñas que en Santander tienen mucho arraigo... yo no vengo para un par de años, si no para muchos

“Me gustan los retos porque si no esto es muy aburrido”

El pliego de condiciones fue criticado desde ANOET y desde la UCTL...

Así denunciamos lo de las cartas de contratación y así lo firmamos porque soy miembro de ANOET. Son compromisos falsos porque no puedo contratar a nadie hace 25 días sin tener la plaza, es absurdo. Ahora sí puede comprometerme con los toreros. Era un pliego que no era fácil ganarlo y lo he hecho. Esperemos que haya acertado en la oferta y sean cosas que gusten y que los aficionados se ven reflejados en estas ideas.

Gestionas Córdoba, Granada, Algeciras y ahora te haces con Santander en otro punto de España. ¿Cambia mucho la afición del norte a la sur de España?

Sí cambian las aficiones, los conceptos. En el norte gusta otro tipo de toro, quizá. Pero al final, todos entienden lo que es bueno y lo que es malo.

Paseíllo en la plaza de Santander durante la pasada Feria de SantiagoCOPE.es

¿Hay nombres ya sobre la mesa que van a estar presentes en la Feria de Santiago 2020?

Estarán El Juli, Pablo Aguado, Morante, Manzanares, Roca Rey, Paco Ureña... ya hay nombres. Es posible un mano a mano entre El Juli y Ureña... Lo que tengo claro es que va a ser un ferión.

¿José Tomás?

No tengo ni idea. Yo solo puedo agradecer lo de estos dos últimos años. También tengo claro que no puedo ser avaricioso tras lo que nos ha dado. Ha sido un sueño que tenía desde hace tiempo, yo he ido a verle a torerar y al final he podido contratarle para dos de mis plazas. Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento con José Tomás.

Estrenas apoderamiento junto a Paco Ureña. El murciano se ha quedado fuera de Sevilla, pero ¿compensan las tres tardes en Madrid esta ausencia?

Sevilla nos hubiese encantado pero no pudo ser. Otro año será. Con Madrid estamos muy contentos porque Madrid es una plaza de Paco donde le han visto triunfar en más de una ocasión.