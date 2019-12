La Fundación Toro de Lidia abre en Tarragona su primer Capítulo en la región catalana

Con la misión de defender, divulgar y aglutinar el respaldo del mundo del toro en Tarragona, la Fundación del Toro de Lidia ha inaugurado el Capítulo de Tarragona, su primera delegación en Cataluña.

Victorino Martín, presidente de la FTL, y Borja Cardelús, director general de la Fundación, fueron los encargados de presentar los objetivos del Capítulo y al que ya es su coordinador en la provincia, Guillem Carles, arropado en el evento por numerosos profesionales taurinos catalanes, ganaderos y aficionados taurinos.

En la inauguración, que tuvo lugar en la ganadería Mur (Alfara de Carles, Tarragona), y coincidió con la festividad de la Constitución, se pudo observar la gran acogida que ha tenido la delegación.

En este sentido, Borja Cardelús afirmó que "es el momento que en Cataluña asumamos que la tauromaquia es una expresión absolutamente tradicional nuestra. Nadie puede decidir qué es cultura y qué no lo es" y concluyó: "La FTL nace para que nadie esté solo frente al ataque del animalismo".

Gracias a los Capítulos, el mundo del toro persigue mejorar la capacidad de respuesta del mundo del toro a nivel local. "Entregamos a los aficionados las herramientas para que puedan decir que son taurinos sin que nadie les pueda callar la boca", añadió Victorino Martín.

Guillem Carles, concejal de juventud y turismo en el Ayuntamiento de Masdenverge (Tarragona), agregó en su presentación como coordinador del capítulo: “Me metí en política por el toro y por luchar por esta maravillosa fiesta que me ha dado mucha fuerza”. Por esa misma razón, continuó Carles, "desde hoy me implico como coordinador. Quiero que las generaciones futuras puedan disfrutar de nuestra fiesta y cultura".

El capítulo de la FTL en Tarragona se une así a los Capítulos de Málaga, Albacete, Pontevedra, Salamanca, Cantabria, Badajoz y Granada, ya constituidos por la Fundación con el objetivo de implementar en todas las provincias acciones acordes con el plan estratégico que respalda, promueve y defiende todas las tauromaquias.