Francisco de Manuel: "Hasta que no dijeron mi nombre tenía muchas dudas sobre quién sería el triunfador"

Con cara seria y las lágrimas brotando de sus ojos. Así recibió Francisco de Manuel en pleno ruedo de la plaza de toros de Valdetorres de Jarama su proclamación como triunfador este domingo de la Copa Chenel.

Dieciocho fueron los toreros que comenzaron la andadura de esta segunda edición del certamen organizado por la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid, y dos los últimos protagonistas de la Gran Final. Su amigo fuera de la plaza y rival dentro de ella, Ángel Sánchez, fue un más que digno competidor. Pero el gato al agua en forma de triunfador se lo llevó Francisco de Manuel.

Con la perspectiva que dan ya dos días desde el triunfo, el torero madrileño reconoce a COPE.es que "ya estoy más relajado. He podido ver la corrida repetida dos veces y estoy feliz por la tarde que di, aunque uno siempre piensa que puede dar más. Pero estoy muy contento, la verdad".

Una tarde en la que nadie tuvo el ganador claro hasta que se anunció por la megafonía y una sensación que también comparte el torero de Colmenar Viejo: "Creo que estuvo muy igualado todo y hasta que no dijeron mi nombre tenía muchas dudas sobre quién podía ser el ganador, si Ángel o yo. La verdad es que cada vez que he vuelto a ver la corrida me ha quedado esa sensación, que cualquiera de los dos pudimos ser los triunfadores".

Pese al triunfo, la cara de Francisco no denotó alegría en esos momentos posteriores al anuncio. Algo que tiene una explicación. "Estaba contento pero el semblante fue serio por que hubo mucha presión y responsabilidad detrás. La tarde no fue fácil porque el domingo amanecí con fiebre y tuve que hacer un esfuerzo muy grande durante toda la tarde. Cuando dijeron mi nombre, me relajé y me vine abajo, lloré porque me salió. Estaba serio por fuera, pero muy contento por dentro".

Sobre con qué faena de las tres realizadas en Valdetorres de Jarama, Francisco de Manuel afirma quedarse "con la del último toro, el de Ana Romero, que no fue fácil. Reponía, buscaba los tobillos y me buscó hasta que finalmente me volteó. Pero las dos tandas después de esa voltereta me hacen estar orgulloso de cómo me vine arriba, de cómo estuve con ese toro. Quizá fue la faena más rotunda de las tres".

Cuando te proclamas ganador y te envuelven entre confeti…????



Un momento que @fdmanuel_ no podrá olvidar nunca…



Campeón de la Copa Chenel 2022??



Dar también la enhorabuena a @Angel_Sanchez12 por su gran actuación en esta final tan reñida. @ftorodelidia@LaTorreWebpic.twitter.com/etltOLZ0Xs — CopaChenel (@CopaChenel) July 17, 2022

La presión vivida durante todo el certamen salió a flote en la final, pero es algo que ha perseguido al torero madrileño desde que comenzó el certamen, ya que "cuando te ves en un certamen como este, la presión llega por querer ser el triunfador", explica. "Hay mucha gente que apuesta por tí, que quiere verte ganador. Y por mi parte, por querer dar todo durante todas las tardes. Al final todo va sumando y hace que el día de la final salgas un poco presionado a la plaza, quizá de más. Afortunadamente lo he conseguido superar, salí triunfador aunque no ha sido un camino fácil".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El premio al triunfador de la Copa Chenel es un puesto en el San Isidro de 2023. Francisco de Manuel ya confirmó su alternativa este año, en la Goyesca del 2 de mayo y dejando además una grata impresión e imagen. Si hubiese una posibilidad de volver a Las Ventas esta temporada y no esperar a la feria isidril del año que viene, el torero no lo duda: "Diríamos que sí. A Madrid hay que ir porque es la que te abre las puertas de todas las ferias. Yo siempre me he sentido torero de Madrid y si me dan la oportunidad, claro que iré. A Las Ventas le debo muchas cosas y quiero volver para entregarme como lo hice el pasado 2 de mayo".