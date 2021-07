Fonseca, Leandro y Burdiel, en busca de la final en Miraflores de la Sierra

Los protagonistas sonIsaac Fonseca, Leandro Gutiérrez y Álvaro Burdiel,que lidiarán novillos de las ganaderías deSan Isidro y Hermanos González Rodríguez.



Isaac Fonsecaabrirá la última semifinal tras clasificarse en segundo lugar al firmar sendas faenas en las dos primeras rondas. En Navas del Rey cortó un apéndice, aunque el triunfo habría sido mayor de no ser por la espada, y en Cercedilla salió a hombros tras desorejar a su novillo de Monte La Ermita. El mexicano llega a la semifinal“con responsabilidad, alegría, nervios y miedo, pero con unas ganas tremendas de que llegue el día y demostrar el avance que he tenido”.



Las armas de Fonseca para hacerse con un puesto en la gran final del circuito serán“la entrega, el valor, el compromiso, pero con una añadida: la superación”.



Leandro Gutiérrezse clasificó para las semifinales después de salir a hombros en Navas del Rey al desorejar a su novillo de Baltasar Iban e irse de vacío en Torres de la Alameda. Tras las rondas clasificatorias, el colombiano llega a la semifinal “con mucha ilusión y ganas de que llegue el sábado para poder darlo todo”.Sabe la importancia de triunfar en la semifinal para poder optar a estar en la final de Cadalso de los Vidrios y la apuesta del de la Escuela de Navas del Rey será“arrear, pero con cabeza. Voy a darlo todo porque quiero estar en la final”.



El colombiano debutó con picadores con el hierro de San Isidro el año pasado, aunque de Hermanos González no ha toreado nada, aunque espera que“este sábado puedan embestir las dos para poder expresar lo que llevo dentro”.



El último semifinalista en actuar seráÁlvaro Burdiel, que debutó con picadores dentro del circuito, el 12 de junio en Anchuelo, donde cortó una oreja, aunque podrían haber sido más de no ser por el fallo con los aceros. Otro trofeo se llevó en Valdetorres de Jarama el de la Escuela José Cubero “Yiyo”, que llega a la semifinal con sensaciones“muy positivas porque en las dos novilladas que he tenido he podido crecer como torero y acostumbrarme a la embestida del utrero. Tengo muchas ganas de demostrar lo que llevo dentro y de entrar en la final”.



La apuesta de Burdiel para este compromiso es“hacer el toreo lo mejor posible, mostrar mi concepto y hacer las cosas con verdad, pureza y despacio para clasificarme y evolucionar como torero”. Tiene la suerte de haber toreado ambas ganaderías, pero destaca la variedad en este circuito:“es algo muy bonito, que nos está enseñando mucho, sobre todo para adaptarnos a las distintas embestidas”. El sevillano reconoce que“tengo mucha fe puesta en la novillada”.



Fonsecatiene muy claro que “la próxima parada es el día 25 y me voy a montar en ese tren sí o sí. Espero llegar al final del trayecto con la victoria por delante”.LeandroGutiérrez siente que debe estar en la final porque“no quiero dejar escapar esta gran oportunidad de disputar la final y seguir avanzando en la profesión”y ÁlvaroBurdiel“porque debuté dentro del circuito y en las clasificatorias he tenido actuaciones muy importantes. Eso hace que se vea en mí una proyecsción importante, que debo seguir demostrando” y añade que “si doy el nivel esperado y además funciona la espada, que estoy seguro de que funcionará, me ganaré un puesto en la final de Cadalso”.



Esta semifinal definitiva, elsábado 17 en Miraflores de la Sierra, comenzaráa las 19 horay se retransmitirá en directo por Telemadrid.