Fernández Vara, con los dos finalistas extremeños del Circuito del Norte

Este mediodía en la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha querido recibir a los dos novilleros locales que el próximo viernes en Santander disputarán la gran final del Circuito de Novilladas del Norte. Fernández Vara ha querido mostrar con este encuentro el apoyo institucional de la Junta con dos de los novilleros punteros de la tierra. Ha tenido palabras de ánimo y de aliento y les ha pedido que el trofeo del Circuito del Norte venga para Extremadura.



Este certamen de novilleros, organizado por la Fundación Toro de Lidia ha contado con los 12 principales novilleros del escalafón y se ha celebrado en 5 provincias diferentes del norte. La final será televisada en directo por el Canal Toros de Movistar+ y tendrá su broche de oro en una plaza tan importante como el coso de Cuatro Caminos en Santander. El cartel está compuesto por Carlos Domínguez, Isaac Fonseca y Manuel Perera ante novillos de Jandilla.



Carlos Domínguez es un novillero pacense que llevaba más de dos años y medio sin vestirse de luces, desde su debut en Olivenza en 2019, y que ahora ha aprovechado esta gran oportunidad: “Es la cita más importante de mi carrera y tengo muchas ganas. Es un aliciente extra torear con un paisano que ha sido compañero de la escuela taurina”.



El otro extremeño de la final, de Villanueva del Fresno, es el líder del escalafón novilleril, Manuel Perera, dio una gran dimensión en la semifinal de Molledo (Cantabria): “Es una de las citas más importantes de la temporada y ésta vez no se me puede escapar el triunfo. A Carlos lo conozco muy bien y me gusta enfrentarme en la final con él”.



Por su parte, Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia ha valorado muy positivamente el encuentro con Fernández Vara: “El presidente ha estado muy cariñoso y muy atento con los novilleros. Una audiencia llena de simpatía y naturalidad resaltando que dos de los finalistas de un Circuito tan importante han salido de la escuela taurina de Badajoz. Ha transmitido su apoyo a la tauromaquia y a todo lo que se está haciendo desde la Fundación. Les ha deseado la mayor de las suertes, que triunfen y que se cuiden”.



Este Circuito, dentro de la Liga Nacional de Novilladas, proyecto nacido para revertir la dramática situación de las novilladas y recuperar territorios y aficiones, ha sido puesto en marcha gracias a los fondos de la Gira de Reconstrucción 2021.