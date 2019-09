Enrique Ponce entra en la Feria de San Miguel en el puesto de Roca Rey

Enrique Ponce será el sustituto de Andrés Roca Rey el próximo 28 de septiembre en el segundo festejo de la feria de San Miguel, en la que formará terna con Manuel Jesús "El Cid" –que ese mismo día se despedirá de la afición hispalense- y José María Manzanares. La terna lidiará un encierro de Victoriano del Río.

Así lo ha confirmado esta tarde la empresa Pagés a través de un comunicado en el que señala que “el cartel mantiene un alto nivel a pesar de haber sufrido la ausencia de Roca Rey tras su decisión de cortar la temporada debido a la lesión que padece”

Enrique Ponce fue uno de los principales ausentes de la pasada Feria de Sevilla, y su nombre no se colgó en los carteles pero, en cualquier caso, el valenciano no habría podido actuar en el coso del Baratillo a consecuencia de la gravísima lesión de ligamentos sufrida algunas semanas antes en la feria de Fallas que no le ha permitido reaparecer hasta el pasado 10 de agosto en El Puerto de Santa María.

Ponce ocuparía así el lugar que ha dejado Andrés Roca Rey, que decidió cortar definitivamente la temporada el pasado 20 de agosto al arrastrar una compleja y dolorosa lesión de cervicales a consecuencia de la dura voltereta sufrida la tarde del 22 de mayo en la plaza de Las Ventas.

Los carteles de la feria de San Miguel quedarían así por el momento: