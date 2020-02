Emilio de Justo: “Estoy ante la temporada más importante de mi vida”

Fue uno de los triunfadores de la pasada temporada por méritos propios. Emilio de Justo se ha ganado el crédito de los aficionados y ahora apuesta por hacer lo mismo ante aquellos que le cerraron puertas y carteles.

El diestro cacereño sabe que esta campaña se juega mucho, pero ni quiere renunciar a su concepto, ni a la filosofía que le ha hecho ser uno de los toreros más demandados por los aficionados.

¿Es más complicado llegar o mantenerse ahora en la parte alta del escalafón?

Todavía queda mucho por andar. Esta es una profesión donde tienes que demostrar mucho. Exige contantemente y hay que estar a la altura de lo que la gente te pide. Mantenerse es muy difícil porque hay que tener una gran regularidad en las plazas importantes, donde sale un toro muy serio y donde compites con compañeros a gran nivel. Ahí es donde hay que mantener el crédito y no es fácil.

¿Se considera ya una figura del toreo?

Por supuesto que no. Me queda muchísimo. Soy un torero con una proyección bonita, pero ser figura del toreo son palabras mayores y todavía me queda.

¿Qué le falta para conquistar ese estatus?

Una figura del toreo es una constante de evolución y triunfos de muchos años, algo que yo todavía no he alcanzado. Hay que tener un respeto muy grande a esas palabras, a los que lo son y lo han conseguido. Yo todavía no lo he hecho. Pero creo que tengo una proyección en la que quiero seguir creciendo como torero para torear cada día mejor.

Pero sí sabe que su nombre está en boca de los aficionados…

Es bonito y me da motivación. Es cierto que te da mucha moral para levantarte cada día para entrenar y seguir evolucionando. El toreo está en una situación en la qué por desgracia, los toreros tenemos que buscar los resultados, aunque parezca frío.

Para alcanzar esos retos marcados se ha puesto en manos de Simón Casas, ¿qué busca con este apoderamiento?

El año pasado terminé una etapa muy bonita de mi vida junto a Luisito, al que estoy muy agradecido por el trabajo que ha hecho estos tres años que hemos estado juntos. Pero es cierto que era el momento de emprender una nueva etapa junto a Simón Casas. Pienso que me puede dar ese salto de calidad que yo quería para estar en las ferias. Junto a Alberto García, con el que confío plenamente, creo que ambos se pueden complementar muy bien para el beneficio de mi carrera.

Olivenza, Castellón ya son fijas, Valencia está a punto de caer. Es importante comenzar anunciado en las primeras ferias del año…

Me hace mucha ilusión estar anunciado en ellas. Para mí es clave porque creo que estoy ante la temporada más importante de mi vida, en la que me juego muchas cosas. Me hace mucha ilusión empezar la temporada en Olivenza, en una feria de mi región con el caché que tiene. Es bonito y te da motivación porque era una feria que en los años difíciles míos la veía tan lejos.

Sin embargo, su nombre no está en los carteles de mayor caché de estas ferias. ¿Por qué no está Emilio de Justo en los carteles de figuras?

De corazón que no te puedo contestar porque no soy empresario taurino. Sé que no es fácil organizar una feria y poner a todo el mundo de acuerdo. Yo sigo entrenando para dar motivos en la plaza para entrar en carteles en los que me gustaría entrar junto a las figuras del toreo.

¿Piensa en dejar de lidiar las corridas ‘duras’ que ha toreado en los últimos años?

No , no quiero perder tampoco mi seña de identidad, que fue torear ciertas ganaderías en plazas importantes. A mí me gusta y no lo veo como apuesta. Me siento feliz así, haciendo lo que me gusta y por ello el aficionado lo valora mucho. Estas corridas me han dado mucho en mi carrera y no voy a olvidarlas.

¿Hubo dudas en Emilio de Justo en los años de ‘exilio’?

Dudas hay siempre. Muchas. Tenía mucha fe en mí, sabía que podía cambiar la situación. Pero si te soy sincero, hubo más dudas que saber si lo tenía claro. Pero ahora he podido mostrar mi máxima expresión y evolución.

Regularidad, poso, evolución, mayor categoría… ¿qué metas se pone para este 2020?

Una suma de todo ello, que fuese capaz de reunir todas esas cuestiones. A final de temporada se hará balance porque ahora puedes pensar mucho por hacer, pero luego sale todo al revés.

¿Qué plaza le gustaría conquistar este año?

Me hace ilusión estar en las grandes ferias. Pero quizá Sevilla. El año pasado me quedé a las puertas de un triunfo grande con la corrida de Victorino y me gustaría redondear una gran tarde allí. Es una plaza que me gusta por su forma de sentir, de esperar a los toreros. Pero también está Madrid, Pamplona, Bilbao, Valencia… todas ilusionan, la verdad…

Como cacereño, ¿cómo vive la situación de la plaza de toros de la capital que podría quedarse sin toros este año?

Me duele mucho, es la plaza de mi tierra y donde siempre he entrenado y me hecho como torero. Me duele esa dejadez e ignorancia política. La fiesta de los toros en Cáceres ha sido importantísima. Que esté secuestrada políticamente me da mucha pena.