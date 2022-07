Eduardo Dávila Miura: "Esta es una reaparición mucho más íntima"

El matador de toros Eduardo Dávila Miura celebrará su XXV aniversario de alternativa junto a Julián López ‘El Juli’ y Andrés Roca Rey para estoquear una corrida de Puerto de San Lorenzo en el cartel estrella de la feria de Santander, este miércoles 27 de julio.

Será la cuarta reaparición esporádica del diestro sevillano desde su retirada formal, el 12 de octubre de 2006 en la plaza de la Maestranza.

Desde entonces, Dávila se ha vestido de luces puntual y consecutivamente en tres ocasiones en las plazas de Sevilla, Pamplona, y Madrid los años de 2015, 2016 y 2017 para celebrar distintos aniversarios ligados a la ganadería familiar de Miura.

Pero en esta ocasión, tal y como ha reconocido el propio torero, la vuelta tendrá matices más personales por la efeméride que se conmemora, el escenario elegido y hasta el empresario que organiza el evento, José María Garzón, al que le unen estrechos vínculos de amistad desde la niñez de ambos protagonistas.

“Esta es una reaparición mucho más íntima, había celebrado unos aniversarios muy importantes ligados a la ganadería de mi familia pero no tenía demasiado claro hacer nada para conmemorar mi alternativa; hablando con José María Garzón, al que conozco antes de que él fuera empresario o yo torero, nos vamos a ver unidos el próximo miércoles en Santander”, ha explicado a EFE el matador.

Le queda la "espinita" clavada de no poder hacerlo en Gijón, cuya plaza de toros está clausurada por decisión municipal.

“Esa plaza la tenía entre ceja y ceja, se había creado un vínculo muy especial con su afición hasta el punto de contar con una peña que se ha ido convirtiendo en un grupo de amigos, y ante la prohibición de la alcaldesa pensé que no iba a hacer nada para celebrar mi alternativa, pero todo cambió a raíz de conversar con Garzón y plantearse la posibilidad de Santander”, explica.

“Desde primera hora confié en José María porque sabía que le iba a poner un empeño y un cariño personal no sólo a mi corrida sino a toda la feria de Santander y, además, me voy a ver anunciado con dos de los toreros que llevan el peso de la temporada”, añade Dávila, que ha indicado que en ningún momento barajó la idea de volver a enfrentarse con la corrida de Miura.

“Cada vez siento más ese pellizco en la barriga -bendito pellizco- porque intento disfrutarlo todo, desde el tiempo de preparación hasta ese momento en el que llega la incertidumbre por lo que va a pasar”, confiesa.

Eduardo escogerá un vestido de torear muy especial que había donado en su momento al museo de la Hermandad de la Macarena, de la que es teniente de hermano mayor, y que ha sido retirado de las vitrinas para ser vestido en Santander. "Cuando vuelva de torear el traje volverá a su sitio”, apostilla.

Reconoce que "no ha sido fácil dar este paso en cuatro ocasiones y que todo el mundo lo entienda; siempre me había dado mucho miedo meter la pata en ese sentido pero por otra parte, si era algo que me apetecía hacer tampoco tenía que poner a todo el mundo de acuerdo pero parece que así ha sido”, celebra el torero.

La corrida de Santander es, en cualquier caso, la única que figura hoy por hoy en la agenda del torero, que asegura que no sabe si será la última

