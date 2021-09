Dos décadas de Feria de Otoño en Las Ventas, en seis datos clave

Cuenta atrás para la feria de Otoño de este 2021, seguramente la más esperada de la historia después de estos dos años sin casi ver toros en Madrid. Vamos a sacar ahora datos sobre las ferias de otoño de este siglo XXI. Los que más torean y cómo llegan a Madrid los que harán el paseíllo este año.

Y comenzamos con el pódium, con los toreros que más han toreado en la Feria de Otoño.

Lidera el ránking Manuel Jesús ‘El Cid’, con 9 paseíllos en Las Ventas por otoño y solo 1 oreja. En segundo lugar, un clásico, que además está anunciado este año. Miguel Ángel Perera, 7 tardes, 7 orejas, 1 encerrona histórica en 2008 y 2 puertas grandes. Es el torero más laureado de lo que va de siglo en el serial de otoño. Le siguen, también con 7 tardes y con 3 orejas cada uno, 3 toreros que son o han sido muy de Madrid. Lo son Uceda Leal y Fernando Robleño y lo fue Iván Fandiño. También con 7, aunque sin trofeos está Eugenio de Mora.

Este año tenemos una nueva encerrona, la de Antonio Ferrera el próximo 3 de octubre. ¿Qué toreros se han encerrado con 6 toros en esta feria en los últimos 21 años?

La de Ferrera será la quinta encerrona, segunda en su haber. Recordamos todos aquella gran tarde que dio en la última feria de otoño que se celebró, la 2019, en la que cortó dos orejas y salió a hombros. La primera del siglo fue en el 2000, protagonizada sin suerte por Víctor Puerto. 8 años después, la que comentaba antes de Miguel Ángel Perera, con 3 orejas, 2 cornadas. Una tarde épica. Y la que nos falta es la de Miguel Abellán en 2014 con la corrida del Puerto de San Lorenzo, tarde que no pasó a la historia.

Vamos con el ganado, porque otoño sí es cierto que ha tenido siempre sus 4-5 ganaderías predilectas que casi siempre han funcionado. Algunas de ellas estarán en Madrid este año....

Estarán la de Adolfo Martín en la encerrona de Ferrera. Será su decimoquinta comparecencia en otoño. Veremos este domingo a los toros de Victorino, que pisarán Las Ventas por octava vez. La divisa de Fuente Ymbro ha lidiado en 8 ocasiones en Madrid en este feria de octubre, 2 de ellas en novillada. Así que este sábado será la tercera vez que los utreros de Ricardo Gallardo pisen el ruedo madrileño. Los toros de Alcurrucén y Victoriano del Río han lidiado en 4 y 5 ocasiones, respectivamente. No está en los carteles la ganadería fetiche de la feria de otoño en este siglo 21, que no es otra que la del Puerto de San Lorenzo, cuyos toros han saltado a Las Ventas en 18 ocasiones. Otra de las habituales, Núñez del Cuvillo, con 10 corridas, no estará tampoco este año en Madrid.

¿Cuántas veces se ha abierto la puerta grande de Las Ventas desde el año 2000 en esta feria?

La primera, de Luis Francisco Esplá, en el año 2001, con una corrida de Manolo González y Carlos Núñez. La última, la citada de Ferrera en su encerrona de 2019. Entre medias, anotamos las de los novilleros Matías Tejela, Iván García, Álvaro Justo y Tomás Rufo. En cuanto a matadores, Fernando Robleño, en 2002, Juan Bautista, en 2007, Perera, en 2008 y 2017, Castella, en 2009, Juan Mora, en 2010, y la de Emilio de Justo de 2018.

Y más allá de los datos, estas 20 ferias de otoño han dejado también anécdotas y curiosidades. Una de las más recordadas tuvo lugar en el año 2000 con una corrida de Sánchez Ybargüen.

Fue el 1 de octubre del 2000. Estaban anunciados José Luis Bote, Uceda Leal y Dávila Miura. La corrida pasó a la historia por el resultado numérico, pero no por las orejas sino por los sobreros, y es que se lidiaron hasta 7 sobreros, 5 de la ganadería titular, Sánchez Ybargüen y otros dos de Luis Albarrán. Otra corrida que resultó sorprendente fue la del 12 de octubre de 2001. Los toros de Cuvillo y uno de Valdeolivas. El de Valdeolivas, que hizo primero, corneó a Mariano Jiménez, que no pudo matar ninguno. El cuarto toro hirió también a Alfonso Romero. Así, el tercer matador, Luis Miguel Encabo, tuvo que hacer frente a 5 toros. Le cortó una oreja al sexto. Y dos tardes históricas, la novillada de la feria de 2002. Tejela e Iván García salieron juntos a hombros con una de El Ventorrillo. Y otra corrida mítica, la de Torrealta de 2010. La puerta grande de Juan Mora, que cerca estuvo de ser acompañado a hombros por Curro Díaz y Morenito de Aranda. Y una curiosidad que se va a dar este año es que Julian López El Juli va a torear por primera vez en su vida en la feria de Otoño, será de las poquitas que le queden por torear en todo el planeta taurino.

Y por último, la efeméride que queda siempre en el registro, alternativas y confirmaciones.

En este caso, otoño no se prodiga mucho en este sentido. Alternativas apunto dos, la de Sebastián Ritter, en 2013 y la de Gonzalo Caballero, en 2015. Y en cuanto a confirmaciones, Jesuli de Torrecera, en 2007, Oliva Soto y Alberto Aguilar, ambos en 2010, y Luis David Adame, en el año 2017.