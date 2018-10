Diego Ventura: “Ahora mismo no puedo competir nada más que contra mí”

Comenzó con triunfo y concluyó con triunfo. Diego Ventura terminó su temporada este pasado sábado en Jaén con una puerta grande en el único festejo de la Feria de San Lucas. “Fue bonito empezar en la primera corrida del año en Illescas con triunfo y terminar con otra en el último festejo del año en Jaén. Uno se siente orgulloso de lo conquistado este año”, comenzó explicando Ventura en El Albero.

Si ha habido una plaza talismán en esta campaña ha sido la madrileña de Las Ventas. Cortó un rabo en la Feria de San Isidro y tres orejas en su encerrona en la Feria de Otoño. Un total de 17 puertas grandes en Madrid jalonan ya la trayectoria de Diego Ventura. Sin embargo, Diego recordaba en El Albero que “la más importante de todas fue la primera, ya que estaba a punto de quitarme de esto. Yo vengo de una familia humilde y era muy difícil sostener mi carrera. Vine a Madrid casi a tirar la toalla. Después de ese festejo, si no triunfaba, tenía pensado retirarme. Pero abrí la puerta grande y cambió mi vida”

Y es que para el rejoneador, “no es fácil hacer historia, sobre todo en Madrid. Cortar un rabo y enfrentarme en solitario meses después son metas muy grandes. Sobre todo porque en Otoño pude llenar la plaza sin ser un festejo de abono. Algo muy difícil y lo pude conseguir. Doy gracias a los aficionados, que son los que me mantienen vivo”.

"De momento no existe límite mientra uno tenga ganas de superarse"

Una temporada en la que ha vuelto a marcar diferencias con el resto del escalafón. Ventura lo explicaba así: “Hay muchos toreros y rejoneadores buenos. Pero uno tiene que ser crack para marcar un antes y un después. En el fútbol están Messi y Ronaldo, que en el día clave no fallan. Y yo sabía que el día de mi encerrona no podía fallar porque era un día clave. Tenía que dar una buena tarde y salir a hombros. Ese día no puedo fallar. Y ahí radicaba la diferencia entre ser un buen torero o ser un crack. Yo quiero marcar una época con hitos como el triunfo con seis toros en Madrid”.

Sin embargo, este año tiene una espinita clavada. La ausencia en Sevilla tras una decisión personal. No lidiar la clásica corrida de Fermín Bohórquez que la Empresa Pagés anuncia para el festejo de rejones. De cara al próximo año, Ventura confirmaba en los micrófonos de COPE que “de momento al empresa no ha contactado con nosotros. Espero que cambie. Yo soy de Sevilla y cada vez que he toreado he salvado a la empresa gracias a estar en la corrida de rejones, metiendo mucho dinero en el bolsillo de la empresa. Me gustaría volver a una plaza en la que merezco estar. Primero porque llevo diez Puertas del Príncipe, segundo porque soy de aquí y tercero porque el público me quiere ver. Pero también soy un hombre de palabra porque dije que no volvería a Sevilla con una corrida de Fermín Bohórquez y sigo manteniendo mi palabra. Yo creo que cualquier figura exige unas condiciones, y yo exijo una corrida que a mi me aporte y con la que el público disfrute. Pero es la empresa la que elije”.

Triunfos continuados que hacen reflexionar a Diego Ventura. “Ahora mismo no puedo competir nada más que contra mí. Con mis compañeros compito a diario. Pero al que intento superar cada tarde es a Diego Ventura. Quiero perfeccionarme más y casi te vuelves paranoico”, concluyó el rejoneador.