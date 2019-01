Diego Urdiales visita a los alumnos de la Escuela Taurina "Yiyo"

El encuentro sirvió para acercarles a los alumnos su experiencia y dejarles los mejores consejos, continuando así con la apuesta de la Escuela de contar con diferentes profesionales en el programa de clases teóricas.

Urdiales omenzó hablando de sus inicios. “Yo también empecé en una escuela taurina, aunque no de este nivel. Me formé con Rafael Guerrero, que fue mi maestro y me inculcó el amar el toreo. Con él toreaba de salón y hablábamos de toros”, explicó. No dejó de advertirles de las dificultades de la profesión: “En mi caso hubo años completamente enteros de no torear nada, donde conseguir un tentadero era imposible y donde me planteaba si merecía la pena seguir luchando”.

El torero riojano incidió en que, a pesar de los obstáculos, “la fuerza fundamental fue confiar en ser capaz de poder expresar alguna vez en la plaza lo que sentía delante del toro. En los momentos de más presión me daba cuenta de que era más capaz de lo que pensaba”. “Es fundamental tener claro el torero que se quiere ser, el torero que uno lleva dentro y no lo podéis abandonar porque es lo que os va a llevar a triunfar”, aconsejó a los chicos. “También hay que saber esperar y decir que no a muchas cosas que sabía que no me iban a beneficiar. En el toreo cada uno tiene sus circunstancias y sus tiempos”, añadió.

Por último, y antes de intercambiar impresiones con los alumnos, les deseó que disfruten de esta etapa que, según sus palabras, fue una de las mejores que vivió y de las que recuerda momentos inolvidables.