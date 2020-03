Diego San Román: “En Olivenza se verá a un novillero más maduro que el del año pasado”

Será el encargado de descorchar la Feria de Olivenza 2020. Él ya toreó el pasado año en el ciclo pacense aunque no le acompañó la suerte. Busca convencer al público y triunfar desde el primer día.

Diego San Román deslumbró en su etapa como novillero y solo las cornadas le han frenado en una evolución que quiere mostrar en España en una temporada que debería desembocar en la alternativa. De todo ello habló en El Albero.

Suponemos que ilusionado con la llegada de la Feria de Olivenza...

La ilusión crece cada día más al empezar una temporada nueva que debe ser crucial en mi carrera. Las ganas se incrementan según llega el día de torear.

¿Hay responsabilidad ante esta primera cita?

La responsabilidad siempre está porque es el inicio de temporada y todas las miradas están puestas en Olivenza. Además, por el cartel que se ha rematado en la novillada. Es un plus de responsabilidad.

¿Qué diferencia verá el público de Olivenza entre el Diego San Román que vieron el año pasado y que van a ver el viernes?

Madurez, es lo principal que se va a poder ver. Y también el oficio que he adquirido. Eso se va a notar.

¿Es importante para la preparación el haber estado toreado de continuo en su país?

La verdad es que no he parado de torear entre mi país y Colombia. Casi no me he quitado el traje de luces y eso se nota.

¿Eres de los toreros que notas las diferencias entre el novillo mexicano y el español?

Para que ello no ocurra, me quise venir pronto a España para poder estar en contacto con las vacas y con los toros. Esta semana he estado matando un toro en casa de El Juli y eso creo que es fundamental y clave para no sentir ese cambio tan brusco de embestidas.

Solo hacéis temporada americana los novilleros americanos... ¿esa circunstancia os da ventaja con respecto a los españoles?

Yo no pienso en el rival, pienso a dar lo mejor de mí y mi entrega. Puede que los americanos contemos con esa ventaja. Pero yo creo que cuando uno quiere torear y hacer bien las cosas, hay ciertas cosas que se notan menos...

En Olivenza este viernes y en Valencia la próxima semana le veremos enfrentarse a Tomás Rufo... ¿es el inicio de una rivalidad?

Gracias a mis triunfos y a los suyos, creo que va a verse una bonita rivalidad entre Tomás y yo y que hacía tiempo que no se veía. Ojalá que la gente vaya a las plaza a vernos.

¿Madrid es la espina que le quedó clavada el año pasado?

Fui dos tardes el año pasado y no hubo suerte, la verdad. Mi segunda tarde fue con Fuente Ymbro e iba con toda la ilusión pero no pudo ser. Se pudo ver mi valor y la gente pudo ver lo que quiero ser como torero.

Este año si va a San Isidro toreará casi seguido en Madrid y Sevilla, ¿lo ha llegado a pensar?

Todavía no, siempre he dicho que me enfoco en el día a día. Sé que estoy anunciado en Olivenza, Valencia y Sevilla, pero solo tengo en mi mente Olivenza.

¿2020 será el año de la alternativa de Diego San Román?

Dios quiera que sí, es la intención. Pero queremos ir paso a paso...